L'Aquila, furto nella gioielleria: ladra travestita da araba ruba catenine per 30mila euro

Ancora un raggiro all'Aquila, ancora una gioielleria presa di mira nel centro storico. Questa volta è accaduto presso l’oreficeria “Cavallo” in piazza Regina Margherita. Secondo una prima ricostruzione, una donna vestita secondo la tradizione araba, dopo essere entrata nell’oreficeria sarebbe riuscita a portare via nel giro di poco tempo, un rotolo contenente catenine per un valore che si aggira sui 20mila euro.

Come spesso accade la ladra ha atteso che dentro non vi fosse nessuno e un momento di distrazione di uno dei titolari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante della Questura per avere una descrizione del malvivente.

La presenza all’interno dell’esercizio commerciale di un sistema di video sorveglianza potrebbe rivelarsi assai importante in termini di identificazione della ladra e dei possibili complici che potrebbero essere rimasti all’esterno dell’oreficeria.

Non molto tempo fa ad essere stata presa di mira la gioielleria “Mastropietro” in corso Principe Umberto da una banda di peruviani e venezuelani, identificata e arrestata dagli agenti della Squadra mobile della Questura sempre dell’Aquila. In quel caso furono sottratti orologi per un valore di 16mila euro circa.