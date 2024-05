Maltempo Roma, quando piove oggi e per quanto. Le previsioni meteo del weekend

Giornata iniziata con il sole oggi (9 maggio) a Roma, con il bel tempo che però non è destinato a durare. Già dalle prime ore del pomeriggio, ampie nubi hanno coperto il cielo della Capitale. In serata è previsto un aumento della nuvolosità, associato a piogge e rovesci anche temporaleschi, con 7mm di pioggia previsti nelle prossime ore. Da domani (venerdì 10 maggio) torna un tempo stabile, che è destinato a durare fino al 14 maggio con temperature massime tra i 25 e i 28 gradi. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni.