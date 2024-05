Venerdì 10 Maggio 2024, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 06:54

Jacopo Cirillo aveva solo 20 anni. Alessio Benvenuti 37. Il primo è deceduto martedì dopo tre giorni di agonia, ricoverato al Policlinico Tor Vergata. L'altro è morto ieri. Entrambi sono vittime di due incidenti stradali, avvenuti a pochi giorni di distanza sulle strade della Capitale. Sugli incidenti indaga la polizia locale, che ora dovrà ricostruire le dinamiche degli scontri.

LO STUDENTE PUGLIESE

Cirillo, studente fuori sede di origini pugliesi, sabato scorso si trovava su via Casilina quando è stato travolto, mentre attraversava la strada all'altezza del civico 1342, da una Renault Twingo guidata da un 22enne che si stava dirigendo fuori Roma. Il giovane alla guida dell'auto si è fermato per chiamare i soccorsi che, arrivati sul posto, hanno trasferito Cirillo in ospedale dove è stato operato d’urgenza. Ma nonostante i medici abbiano fatto di tutto, non è stato sufficiente. La salma dello studente di Orta Nova ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

IL MOTOCICLISTA DI ZAGAROLO

Anche Benvenuti, 37enne di Zagarolo, è deceduto ieri nello stesso ospedale di Cirillo. L’uomo, in sella alla sua Yamaha, stava percorrendo via Prenestina per andare al lavoro quando è rimasto coinvolto in uno schianto all’incrocio con via Prenestina Nuova, all’altezza del Villaggio Prenestino. La sua moto si è scontrata con una Fiat 500 che, guidata da un 29enne, procedeva nel senso di marcia opposto. Il giovane si è fermato per soccorrere il motociclista le cui condizioni sono apparse subito gravi: Benvenuti, infatti, è morto poco dopo al Policlinico. A riconoscere la salma è stata la moglie, arrivata in ospedale dopo essere stata avvertita dalla polizia. Il 29enne, invece, identificato dalla municipale, è stato sottoposto ai test di rito. Sempre nella zona del Villaggio Prenestino, lo scorso 23 gennaio erano morti due egiziani. Prima ancora, ad ottobre, a perdere la vita su via Prenestina era stato un 50enne romano.