Furto nella notte in una gioielleria di via dei Gracchi, nel quartiere Prati, al centro di Roma. Sul posto la polizia. Rubati gioielli per 150mila euro.

I ladri hanno divelto la saracinesca e la porta d'ingresso del negozio. Al vaglio le immagini delle telecamere di zona.