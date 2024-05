Venerdì 10 Maggio 2024, 00:24

Oltre 750 nuovi agenti della polizia locale, per rafforzare un Corpo che è da anni sotto organico di circa tremila unità ed è chiamato ad affrontare sempre maggiori compiti, specialmente in vista del Giubileo del prossimo anno. Dopo la conclusione del concorso bandito dall’amministrazione comunale, i vincitori hanno terminato l’iter delle visite mediche di idoneità e delle firme a fine aprile e, da lunedì scorso, hanno iniziato i necessari corsi di formazione. Questa mattina è in programma il battesimo ufficiale, al comando di via della Consolazione, che dovrebbe proseguire anche con un saluto in Campidoglio.

L’ITER

Al termine del periodo da passare alla Scuola di formazione, che andrà avanti fino a luglio, i nuovi vigili urbani saranno assegnati ai diversi gruppi della Capitale. «Oltre il 95 per cento dei vincitori del concorso per 800 posti da agente di polizia locale ha sottoscritto il contratto di lavoro con Roma Capitale - sottolinea Andrea Catarci, assessore capitolino al personale - Un dato in totale controtendenza con la fuga dal pubblico impiego che sta caratterizzando l'esito di diversi concorsi pubblici». Nel frattempo «gli uffici stanno già predisponendo gli atti per scorrere la graduatoria e nelle prossime settimane, sarà possibile raggiungere la quota di 800 nuovi assunti», assicura Catarci.

LE FASI

Il Campidoglio ha portato avanti il concorso in tempi piuttosto brevi: nel giro di sette mesi l’amministrazione comunale è riuscita a completare una selezione articolata in quattro prove: preselettiva, scritto, orale ed efficienza fisica. Circa 25 mila i candidati, tra i quali ne sono risultati idonei 2770. Una graduatoria lunga, a differenza di quella del precedente concorso, che consentirà a Palazzo Senatorio, se le risorse economiche lo consentiranno, di effettuare scorrimenti e assumere altri agenti per l’ex Municipale. I sindacati di categoria invitano però «amministrazione e governo a colmare la carenza organica di oltre 3000 unità, affinché le stesse nuove leve non si debbano trovare ben presto in affanno», sottolinea Marco Milani, segretario romano del Sulpl (Sindacato unitario lavoratori polizia locale). E Mauro Cordova, presidente dell’Arvu ricorda agli altri «1.900 riconosciuti idonei» al concorso, chiedendo al sindaco di «assumerli subito, in modo da affrontare il Giubileo preparati».

LA STRATEGIA

Un appello, quello per l’ulteriore rafforzamento del Corpo, che il Campidoglio non vuole far cadere nel vuoto: «Da soli cercheremo le risorse in bilancio per assumerne altri duecento - spiega l’assessore al personale - Ma da mesi chiediamo al Governo nazionale di dare risorse e deroghe alla Capitale per poterne assumere ulteriori mille agenti di polizia locale entro i primi mesi del prossimo anno». Con la richiesta «di avere le risorse disponibili per assumere anche ulteriori duemila persone tra io personale amministrativo, tecnico e dei del settore educativo e scolastico», sostiene Catarci. Nei mesi scorsi l’assemblea capitolina aveva chiesto un intervento immediato del Governo perché Roma «abbia lo stesso trattamento delle altre capitali europee, con possibilità di effettuare maggiori assunzioni e riconoscere adeguati incentivi economici a chi oggi ha tra gli stipendi più bassi del pubblico impiego, pur ricoprendo incarichi e ruoli di grande responsabilità».

