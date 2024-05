Jacopo Cirillo morto a 20 anni investito da un'auto a Roma, la tragedia sulla via Casilina

Jacopo Cirillo aveva tanti sogni e una vita tutta da costruire. Quella vita per la quale ha lottato tre giorni, ma poi il suo cuore ha smesso di battere. Il 20enne è morto oggi al policlinico di Tor Vergata dopo essere stato investito sabato scorso da un’auto.

Alla guida della macchina un ragazzo di 22 anni che subito dopo l’incidente - avvenuto in via Casilina - si è fermato per chiamare i soccorsi che arrivati sul posto hanno trasferito in codice rosso Cirillo in ospedale dove è stato operato d’urgenza.

A indagare sull'incidente sono gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale. Con Cirillo salgono a 52 i morti sulle strade di Roma e provincia.