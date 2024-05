Intervista al cast de “Il Regno del Pianeta delle Scimmie”: «Commettiamo sempre gli stessi errori»

EMBED





Il Regno del Pianeta delle Scimmie, nuovo capitolo dell’epico franchise, da domani, mercoledì 8 maggio nelle sale italiane. Il regista Wes Ball dà nuova vita all’epico franchise con un film ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell'ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani. (Servizio a cura di Eva Carducci)