Colpo in villa, smurata la cassaforte. Il proprietario si sveglia: minacciato da tre banditi

Mercoledì 4 Agosto 2021, 09:09

Colpo in villa, i ladri tagliano la cassaforte e minacciano il proprietario che cerca di fermarli mentre sono in fuga. È successo l’altra notte ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, quando dei malviventi, ben organizzati e che probabilmente avevano scelto con cura il loro obiettivo, si sono presentati in una villa a Paterno. Qui approfittando di una finestra sul retro sono entrati e hanno messo tutto a soqquadro. Armadi, cassetti, contenitori: tutto rovesciato a terra in cerca di denaro e gioielli. Finchè hanno trovato la cassaforte a muro e l’hanno divelta mentre il proprietario dormiva nel grottino. L’hanno presa e sono scappati. L’uomo è stato svegliato dal trambusto e è salito al piano superiore dove i malviventi lo hanno invitato a tornare indietro minacciandolo con un oggetto. E quindi i militari non escludono che si sia trattato di una rapina.

«E’ stato un colpo compiuto da professionisti» precisa un vicino. Da indiscrezioni sembra che la banda fosse composta da tre giovani, a viso scoperto, con accento straniero che sicuramente prima di mettere a segno il colpo hanno studiato la zona e la villa e il movimento delle persone che l’abitavano Sembra che la zona già altre volte sia stata centro di raid furtivi e i ladri sono tornati approfittando del caldo intenso di questi giorni e in molte abitazioni si dorme con le finestre aperte. Un furto, quello realizzato in questa zona , messo a segno a notte fonda e che probabilmente ha impegnato i malviventi per diverse ore, approfittando che il proprietario dormiva nel seminterrato, hanno potuto agire indisturbati. Sono entrati da una finestra e dopo aver trovato la cassaforte l’hanno estratta dal muro e portata via. Una cassaforte di piccole dimensione e non molto pesante e per questo per fare prima i ladri non si sono attardati ad aprirla sul posto.

Il valore della refurtiva? E’ ancora in corso di quantificazione ma tra somme di denaro e gioielli, il furto dovrebbe ammontare a circa 20mila euro. Sul posto, dopo la denuncia dell’interessato, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Avezzano che stanno svolgendo le indagini per arrivare ad individuare la banda, sono state anche rilevate alcune impronte digitali e rinvenuti alcuni oggetti utilizzati per il colpo. Saranno visionate anche le immagini delle telecamere poste nelle abitazioni vicine per vedere se ci sono immagini utili ai fini delle indagini. I malviventi non erano travisati e questo lascia pensare che non sono del posto e sono arrivati in zona da altri centri, magari dalla vicina Roma. Ora è scattato l'allarme tra i residenti della zona dopo il furto dell'altra notte.