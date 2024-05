Ztl Fascia Verde a Roma, installate le telecamere: l'elenco completo di tutti i punti sorvegliati. La mappa quartiere per quartiere

Installate tutte le telecamere per la nuova ZTL fascia verde di Roma. Dal Campidoglio fanno sapere che i punti videosorvegliati saranno attivi entro la fine dell'anno. In tutto sono 51, distribuiti sul perimetro della Capitale.

I veicoli coinvolti

Il provvedimento riguarda circa 30.000 autoveicoli e 300.000 transiti giornalieri di persone che dalla periferia entrano ed escono in città.

La protesta dei residenti

Sui social circolano le foto con le nuove telecamere.

I cittadini hanno lanciato una petizione contro la ztl e si sono riuniti su un gruppo Facebook per organizzare eventi di protesta. Vogliono chiedere una sospensiva dell'atto promuovendo anche un ricorso al Tar.

L'elenco completo

Via Aurelia, angolo Circonvallazione Aurelia

Via Madonna del Riposo, angolo Piazza di Villa Carpegna

Via Giuseppe Tornielli, angolo Via Isacco Newton

Vicolo di Papa Leone, angolo Via Alberese

Via Cristoforo Colombo, angolo laterali Via Laurentina

Via Luigi Perna, angolo Via Laurentina

Piazzale Roberto Ardigò, angolo Via Laurentina

Viale del Tintoretto, angolo Via Laurentina

Via del Serafico, angolo Via Laurentina

Via Vitellia, angolo Piazzetta del Bel Respiro

Via Ardeatina, angolo Via di Tor Carbone

Via di Tor Carbone, angolo Via Ardeatina

Via Torricola, angolo Via Ardeatina

Via Collatina, angolo Via Palmiro Togliatti

Via Furio Cicogna, angolo Via Tiburtina

Via Tiburtina, angolo Via di Rebibbia

Via Nomentana, angolo Viale Kant

Via Ettore Romagnoli (dal civico n. 89)

Viale Adriatico, angolo Via Col di Rezia

Via Lampedusa, angolo Viale Jonio

Via del Casale Rotondo, angolo Via Appia Nuova

Via Appia Nuova, angolo Via Pizzo di Calabria

Circonvallazione Tuscolana, angolo Piazza di Cinecittà

Via Tuscolana, angolo Via Palmiro Togliatti

Via Statilio Ottato, angolo Viale Palmiro Togliatti

Via Giuseppe Chiovenda, angolo Viale Palmiro Togliatti

Via Santi Romano, angolo Viale Palmiro Togliatti

Via Casilina, angolo Via Palmiro Togliatti

Via dei Pioppi, angolo Via Palmiro Togliatti

Via dei Platani, angolo Viale Palmiro Togliatti

Via della Magliana (dal civico n. 309)

Via Cristoforo Colombo, angolo Viale Marconi direzione centro

Via Cristoforo Colombo, angolo Viale Marconi direzione EUR

Via Cristoforo Colombo, angolo Via Laurentina

Via dei Sesami, angolo Viale Palmiro Togliatti

Via dei Gelsi, angolo Viale Palmiro Togliatti

Via Prenestina, angolo Viale Palmiro Togliatti direzione Via dei Larici

Via Prenestina, angolo Viale Palmiro Togliatti

Via Pantelleria, angolo Viale JonioLargo Valtournanche (dal civico n. 36)

Via Salaria altezza PMV

Via Salaria, angolo Via del Foro Italico

Via Flaminia svincolo Via Flaminia

Via Flaminia, angolo Via Tuscania

Via Flaminia, angolo controviale Via Tuscania

Via Cassia Nuova, angolo Via Pareto

Via Vilfredo Pareto (dal civico n. 9)

Via di Vigna Stelluti Altezza (dal civico n.8)

Via Riccardo Zandonai, angolo Largo dei Giuochi Delfici

Via Trionfale, angolo Largo Cervinia

Via Vittorio Montiglio, angolo Via Luigi Arbib Pascucci

La mappa