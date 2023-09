Apre a Roma un nuovo Sky Up Digital Hub: al centro l’inclusione digitale tra gli over 65

Ha appena aperto a Roma un nuovo Sky Up Digital Hub: lo spazio promuove l’inclusione digitale tra gli over 65 ed è realizzato in collaborazione con il CSA Centro Sociale Anziani Settebagni Roma. Si tratta del secondo Sky Up Digital Hub italiano, che punta a contrastare il digital divide aiutando gli over 65 a conoscere le opportunità del web e prendere confidenza con le nuove tecnologie.

Lo spazio nasce dalla collaborazione con CSA Centro Sociale Anziani Settebagni, che da oltre 30 anni è attivo nella periferia della capitale, in zona Settebagni, per promuovere la socializzazione delle persone in età avanzata attraverso numerose attività ricreativo-culturali. A pochi mesi dal primo Sky Up Digital Hub, aperto lo scorso maggio assieme all’Associazione CAF di Milano e dedicato a giovani del territorio in situazioni di difficoltà, vittime di maltrattamenti, il nuovo centro inaugurato oggi si rivolge, nello specifico, agli over 65, una delle categorie più a rischio di esclusione digitale.

La struttura

All’interno della struttura, gli ospiti del Centro avranno la possibilità di conoscere il mondo digitale, i suoi linguaggi, potenzialità e rischi, condividendo momenti di apprendimento e svago. I device tecnologici forniti da Sky, la connessione a banda-larga Sky Wifi e Sky Glass contribuiranno a colmare così un divario digitale e generazionale, che spesso influisce sull’isolamento sociale delle persone più anziane. Inoltre, i dipendenti volontari di Sky metteranno a disposizione le proprie competenze per permettere ai frequentatori del Centro di acquisire nozioni di base sull’utilizzo del computer e scoprire gli strumenti digitali utili alla vita di tutti i giorni.

Nives Valenti, Presidente di CSA Centro Sociale Anziani Settebagni dichiara: «Siamo felici e orgogliosi di poter ospitare il nuovo Sky Up Digital Hub generosamente realizzato da Sky Italia, potendo così offrire un concreto contributo alla diffusione della cultura digitale agli anziani e agli abitanti del quartiere.

Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia, afferma: «Sono ancora molti gli over 65 italiani che non conoscono le potenzialità del web nel semplificare la loro vita quotidiana. Questo Sky Up Digital Hub nasce proprio per dare un contributo concreto nel favorire la digitalizzazione in questa fascia d’età, che troppo spesso rimane esclusa dal mondo digitale. Ringraziamo CSA Centro Sociale Anziani Settebagni per aver collaborato con noi alla realizzazione di questo piccolo ma importante progetto».

Digitalizzazione e comunità locale

«Si tratta davvero di un'opportunità importante - spiega l'Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale Barbara Funari - per tanti anziani che, con questo primo Sky Up Digital Hub aperto a Roma e a loro dedicato, potranno avvicinarsi al mondo digitale e alle nuove tecnologie. Un'occasione significativa anche per favorire l'inclusione sociale e aiutare le persone più fragili a sentirsi parte di una comunità, con aggiornamenti digitali ormai fondamentali per tutti».

«Siamo veramente orgogliosi che il gruppo Sky abbia deciso di realizzare il secondo Sky Up Digital Hub d’Italia nel nostro Municipio. Sono sicuro che la collaborazione che parte oggi tra il Centro Sociale anziani Settebagni e il gruppo Sky, con il Digital Hub, oltre a lavorare per un più facile e consapevole Accesso al mondo digitale, sarà una grande opportunità per tutta la comunità locale, nel solco della trasformazione di questi centri in Case Sociali delle persone anziane e del quartiere», commenta il Presidente del Municipio Roma III, Paolo Marchionne.

Il progetto

Il progetto prevede l’apertura di nuovi Sky Up Digital Hub in Italia e si inserisce nel programma “Sky Up” del Gruppo Sky, con l’obiettivo di supportare le fasce a maggior rischio di esclusione digitale: gli under 25 residenti in aree urbane svantaggiate e le persone over 65.

In Italia, Sky Up Digital Hub ha aderito al Manifesto per la Repubblica Digitale, iniziativa nazionale promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel quadro della strategia “Italia 2025”. Il progetto si pone l’obiettivo di combattere il divario digitale di carattere culturale presente nella popolazione italiana, per sostenere la massima inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro, accompagnando il processo di trasformazione digitale del Paese.