Roma, in Piazza Sempione "Pace e Pace” dedicato a Emergency. Arrivano Elio Germano, Luca Carocci e Flavio Insinna: ecco il programma

Concerti, letture, spettacoli teatrali, tante attività ludiche dedicate ai bambini dai 3 ai 5 anni e momenti di confronto e riflessione: per una giornata Piazza Sempione cambierà volto e diverrà una grande arena di Emergency. Domani, sabato 30 ( settembre) nel cuore del Municipio III e, la sera presso il parco Nomentano, si terrà la manifestazione: “Pace e Pace - pè strada con Emergency”. Tanti gli ospiti che saliranno sul palco all’interno dell’area verde intitolata a Lorenzo Orsetti: da Elio Germano a Luca Carocci, Valentina del Re fino a Simone De Sera, Valerio Aprea e Flavio Insinna. Ingresso gratuito per tutti gli eventi che si svolgeranno nel corso della giornata.

Il programma

Un momento unico di solidarietà, cultura e azioni che inizierà dalle 9.30 di domani - sabato 30 settembre - quando Piazza Sempione ospiterà un’azione di pittura collettiva a cura di "Informadarte" e rivolta ai bambini dai 3 ai 5 anni che si misureranno con i simboli della guerra e della pace insieme alle loro famiglie. Successivamente, dalle 10 e fino alle 13, gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado del territorio di Montesacro saliranno sul palco con letture, brani teatrali e canzoni, frutto di un percorso di approfondimento sui temi della pace e dei diritti, realizzato, nelle settimane precedenti, con i volontari Gruppo Scuola di Emergency. Nel corso della manifestazione, sempre in Piazza Sempione, sarà allestito un villaggio Emergency con gazebo dove sarà possibile informarsi su tutte le attività dell’Ong e sostenerle grazie ai gadget, a un angolo riservato ai visori per la realtà virtuale e una mostra fotografica sull’Afghanistan.

Nel pomeriggio ( dalle 15) si proseguirà con gli artisti di strada per Emergency. Ed ancora: alle 17 è previsto lo spettacolo teatrale “C’era una volta la guerra” di Patrizia Pasqui, con Mario Spallino.

Alle 18:30 il talk: “Quanto ci costa la guerra?” con Francesca Farruggia, Segretaria generale dell'Istituto di Ricerche internazionali Archivio Disarmo e la Presidente di Emergency, Rossella Miccio. Il confronto sarà moderato dal giornalista di Avvenire, Luca Liverani. "Pace e Pace, infine, dalle 21, si sposterà successivamente al parco Nomentano: nell’apertura, un monologo inedito sull’abolizione della guerra, scritto e recitato da Massimiliano Bruno. Tra gli ospiti: Flavio Insinna, Valerio Aprea, Luca Carocci, Elio Germano, le Bestierare, Motte, Er Pinto, Simone De Sera e Valentina Del Re.

«Sono mesi che insieme ad Emergency lavoriamo alla costruzione per questa grande giornata che si terrà tra Piazza Sempione e parco Nomentano: un vero e proprio villaggio che chiede a gran voce “Pace” nei confronti dell’attuale scenario di guerra. Un programma ricco di tanti eventi e che punta a sostenere ancora una volta l’associazione stessa e la realtà fortemente voluta dal suo fondatore, Gino Strada, che rimane, in Italia, un importante faro per la costruzione di tutti i processi di pace e non solo di intervento sanitario nei contesti di guerra, ma di crescita e cura collettiva sul nostro territorio», ha dichiarato a “Il Messaggero” dell’Assessore alla Cultura (Municipio III), Luca Blasi