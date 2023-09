Mujeres nel cinema, il 30 settembre al Pigneto l'incontro (tutto al femminile) per fare rete

Domani 30 di settembre al Pigneto a via Biordo Michelotti dalle ore 18:00 alle ore 20:00 ci sarà una iniziativa tutta al femminile ideata e organizzata dall’associazione “Mujeres nel cinema". L’incontro è mirato per creare contatti e conoscenza con tantissime altre donne che già lavorano nel settore, donando la possibilità di esporre i propri progetti e trovare altre donne disposte a sposarlo per la sua realizzazione. A seguito ci sarà anche l’aperitivo di interscambio culturale. Più di 50 donne hanno già contattato Miriam Previati, una delle ideatrici dell’associazione, con il desiderio di avere la possibilità di farsi conoscere durante l’evento. Cosi ci racconta Miriam: “Abbiamo accolto tutte le richieste, ci hanno scritto più di 50 donne. L’intento di “Mujeres nel cinema", dal suo primo giorno di nascita cioè il 9 ottobre del 2019 è sempre stato quello di mettere in rete tutte le donne che lavorano nel cinema in Italia. Ma non solo le figure più conosciute quali attrici, registe e sceneggiatrici ma anche montatrici, elettriciste, segretarie di edizione.

Il nostro lavoro non si è più fermato. Abbiamo organizzato centinaia di incontri, arrivando a premiare le nostre Mujeres anche in Festival molto prestigiosi, quali Venezia.

Il nostro operato si base sul fare e speriamo di continuare a crescere e a conoscere quanto più donne possibili. Questo mondo lavorativo nel settore cinematografico per noi donne è molto difficile, e per questo abbiamo creato anche un gruppo Facebook per donare sempre supporto e consigli a tutte le donne che ne avessero bisogno”.

"Mujeres nel Cinema" è una rete di professioniste del cinema e dell’audiovisivo volta a dare priorità all’impiego di donne in tutti i settori, dalla collaborazione fra professioniste, allo scambio di informazioni e contatti, al reciproco supporto, fino alla focalizzazione su temi trattati che includano e valorizzino maggiormente un universo femminile attuale e contemporaneo. Da Marzo 2022 il gruppo è diventato anche Associazione, una figura legale che può da un lato rappresentare un interlocutore di maggiore incisività nel dialogo con produzioni, piattaforme e istituzioni, e dall’altro collocarci a maggior titolo nella costellazione di associazioni di settore simili, già operanti con successo a livello internazionale.