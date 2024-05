Villaggio Prenestino, quattro immgrati aggrediti con spranghe: due ricoverati in ospedale

Prima gli insulti e le offese a sfondo razziale, poi le bastonate. Quattro giovani immigrati di età compresa tra i 19 e 34 anni, residenti presso il Centro di prima accoglienza al Villaggio Prenestino, sono stati aggrediti la notte scorsa da un gruppo di ragazzi italiani armati di bastoni e uno di pistola.

La vittima

Il fatto è avvenuto in via Popoli e la ricostruzione è stata resa possibile da quanto raccontato da una delle vittime, un tunisino di 24 anni. Il giovane ha riferito alla polizia - intervenuta su segnalazione di una rissa, ma poi di fatto trovatisi di fronte a un'aggressione - di essere stato picchiato mentre si trovava con altri 3 connazionali da 4 ragazzi armati di spranghe. Gli stessi sono poi fuggiti a bordo di una Mercedes classe A.

Il ricovero

Due degli aggrediti sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Tor Vergata, mentre gli amicii hanno rifiutato le cure mediche. Numerose le battute in zona della polizia per individuare il branco di aggressori razzisti.