Premio “Le Città delle Donne” al teatro di Palazzo Altemps, da Elisabetta Sgarbi a Nadia Terranova: ecco i riconoscimenti

In programma per giovedì prossimo, 16 dicembre, il Premio “Le Città delle Donne”. Appuntamento alle 18. L'evento si svolgerà al teatro di Palazzo Altemps del Museo Nazionale Romano della Capitale. Il meeting è organizzato dal magazine online Le Città delle Donne.

La rivista, diretta da Mariagloria Fontana, ha come caratteristica lo sguardo delle donne sulla cultura, sul costume e sulla società e firme d’eccezione quali le scrittrici Nadia Terranova, Viola Di Grado, Marilù Oliva, Veronica Tomassini, Ilaria Palomba, Aisha Cerami, Valentina Della Seta, Anna Giurickovic Dato.

Il magazine

Le Città delle Donne è un magazine che parla delle donne promotrici di cultura: scrittrici, poetesse, giornaliste impegnate nel sociale che raccontano la società attuale, il mondo dei libri e della letteratura. Le donne sia come autrici che come fruitrici sono le principali protagoniste della cultura italiana; in Italia infatti sono soprattutto le donne che leggono libri, vanno a teatro e partecipano a iniziative socio culturali. Il premio nasce con questi intenti: vuole riconoscere ad alcune personalità femminili contemporanee il ruolo rilevante svolto all’interno del mondo culturale e sociale.

La premiazione

Il teatro di Palazzo Altemps sarà il luogo della premiazione delle figure più interessanti dell’anno in campo giornalistico, letterario e culturale. Le personalità premiate sono: l’editrice Elisabetta Sgarbi, la scrittrice Nadia Terranova, la poetessa Luigia Sorrentino, la giornalista Tiziana Ferrario, la scrittrice e conduttrice radiofonica Loredana Lipperini, la ex Presidente della Camera Laura Boldrini. L’incontro avrà la partecipazione del Ministro della Cultura Dario Franceschini che premierà le vincitrici. In chiusura della premiazione, Poggio Le Volpi, una delle migliori cantine di Roma e del Lazio curerà l’aperitivo con gli appetizer di Dumpling Bar.

