Torna “Merry Christmas Peter Pan” con Roberto Ciufoli e Irene Ferri: il ricavato aiuterà a curare i bambini malati di tumore

In scena lunedì prossimo 13 dicembre lo spettacolo di Natale “Merry Christmas Peter Pan” alle 21:00 al Teatro Brancaccio di Roma. La serata sarà condotta da Irene Ferri e Roberto Ciufoli. Presenti sul palco anche Antonio Giuliani, Simona Molinari, Claudio Morici, Max Paiella, Tommaso Paradiso e la Compagnia di ballo “21 grammi” di Isabel Galloni.

L'evento con il patrocinio della Regione Lazio, dell’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute del Comune di Roma Roma intende celebrare la bellezza della musica, la poesia della danza a teatro e raccogliere fondi in favore dell'associazione Peter Pan per garantire accoglienza gratuita ai bambini malati di cancro in cura a Roma e alle loro famiglie per tutto il tempo delle terapie.

I temi della serata

Il tradizionale spettacolo di Natale dell’associazione Peter Pan, in programma al Teatro Brancaccio di Roma è stato ideato e diretto da Chiara Fasanelli con Giulia Giovannelli e Massimiliano Papaleo. Con il patrocinio della Regione Lazio, dell’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute del Comune di Roma.

Una serata per parlare di accoglienza, sostegno, partecipazione, solidarietà per i bambini malati di cancro e per le loro famiglie. Per ricordarci chi è e che cosa fa l’associazione Peter Pan, che da pochi giorni ha soffiato sulle candeline delle sue coraggiose ventisette primavere. Condurranno lo spettacolo due storici amici dell’associazione: Irene Ferri e Roberto Ciufoli, tra pensieri felici, musica, danza e comicità. Hanno già confermato la loro presenza: Antonio Giuliani, Simona Molinari, Claudio Morici, Max Paiella, Tommaso Paradiso, la Compagnia di ballo “21 grammi” di Isabel Galloni.

Come partecipare

Per partecipare alla serata è obbligatoria la prenotazione. Contributo minimo di 25 euro per tutti i partecipanti al di sopra dei 18 anni. Per prenotare e richiedere informazioni è possibile telefonare al numero 06.68805926 negli orari di biglietteria, oppure inviare una email all’indirizzo mcpp@peterpanodv.it.

La biglietteria è aperta fino al 13 dicembre nei seguenti orari: Il lunedì, il martedì e il sabato dalle 10.30 alle 13.30. Il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 18. Mercoledì 8 dicembre chiusa. Il ritiro dei biglietti prenotati potrà essere effettuato presso la Stellina di Peter Pan, Via San Francesco di Sales, 19 negli orari della biglietteria.

Per accedere allo spettacolo sarà necessario esibire il Green Pass rafforzato.

