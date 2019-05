La Milanesiana diretta da Elisabetta Sgarbi compie vent'anni e approda a Roma

La Milanesiana compie 20 anni e approda a Roma. La rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, che si terrà dal 10 giugno al 23 luglio a Milano e in altre città italiane, con l'edizione 2019 punta non solo a celebrare l'anniversario ma rilancia: al ricco palinsesto, con 65 appuntamenti, 210 ospiti internazionali e 12 mostre, si aggiunge la voce dell'economia, con gli appuntamenti a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. Si rafforza poi il carattere itinerante de La Milanesiana, che avrà sempre il suo cuore a Milano ma approderà per la prima volta a Roma, Venezia, Brescia, Gardone, Pavia e Lodi.



«Il programma della ventesima edizione è un continuo rilancio - ha detto Elisabetta Sgarbi - La Milanesiana racconta un'Italia piena di energia e di speranza». Proprio la speranza è il tema di questa edizione, a cui Claudio Magris (Premio Strega 1997) dedicherà una lectio magistralis, dal titolo

Cosa posso sperare

, al Piccolo Teatro studio Melato (28 giugno). Sul fronte della letteratura, cuore della rassegna, saliranno sul palco tre Premi Nobel come Wole Soyinka, John Coetzee e Gao Xingjian, tre Premi Pulitzer, tra cui quello del 2019 Richard Powers. Anche la filosofia e la scienza avranno un ruolo centrale, con la lectio magistralis di Massimo Cacciari sul tema giustizia e speranza, che si terrà il 27 giugno sul palco del Piccolo Teatro Grassi. Spazio alla musica con Dori Ghezzi e Cristiano de Andrè (1 luglio) per ricordare i 20 anni dalla scomparsa di Fabrizio, poi con Dente, Omar Pedrini e Vinicio Capossela. Tra le 12 mostre da menzionare quella al Piccolo Teatro Grassi

20 anni di Milanesiana - 30 anni di Teatri Uniti

che sarà inaugurata il 26 giugno anche da Toni Servillo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA