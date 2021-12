"Christmas Charity Event – Con gli Occhi dei Bambini", grande successo per l'evento per la Fondazione Bambino Gesù

Grandi emozioni per il “Christmas Charity Event – Con gli Occhi dei Bambini” in favore della Fondazione Bambino Gesù andato in scena lunedì 13 dicembre al I in via Sapri 10 a Roma, ideato e organizzato da Claudia Conte, attrice e imprenditrice culturale da sempre attenta ai temi di responsabilità sociale. La Conte ha radunato per l’importante campagna sociale Frammenti di Luce della Fondazione Bambino Gesù dedicata all'accoglienza e alla cura dei bambini umanitari tantissimi vip e sportivi, oltre che personalità della finanza e dell’industria.L'evento charity è stato patrocinato dal Ministero della Cultura e da Rai per il sociale e realizzato con il supporto di importanti istituzioni e aziende italiane (Istituto per il Credito Sportivo, Nexi, BFF, ACEA, Poste Italiane, Anima, Banca del Fucino, Circolo Canottieri Aniene, AXA, Carmignac, Generali – Agenzia C.so Trieste, 20ventuno e SACE).

Dopo il saluto della Presidente del Bambino Gesù Mariella Enoc, una vera e propria staffetta di solidarietà. Grandi applausi e flash per Carlo Verdone che ha supportato Claudia Conte nel lancio dell’App della Fondazione Bambino Gesù con cui è possibile fare delle donazioni dirette.

Direttamente da Hollywood le star americane Tom Arnold e William Baldwin, in Italia per girare dei film di animazione per bambini.Presenti anche Lina Sastri, Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini e Pino Calabrese vere e proprie colonne sacre del teatro italiano.

Non hanno voluto mancare Renzo Lusetti, Benedetta Geronzi con Bernabò Bocca, Barbara Bouchet, Elisabetta Pellini, Ingrid Muccitelli, Mauro Masi, Giulio e Victoria Torlonia, il maestro Umberto Scipione e la cantante Annalisa Minetti che ha interpretato il suo inedito Invincibili. Nel corso della serata un’asta benefica con le maglie della Nazionale italiana di calcio Campione d'Europa in carica con la partecipazione degli attori Fabio Fulco, Massimiliano Bruno e Marcello Cirillo. Per sostenere la Fondazione Bambino Gesù anche grandi sportivi come le atlete olimpiche e paralimpiche Alessia Scortichini, Giorgia Consiglio, Francesca Rubeo e Ludovica Serafini e l'ex calciatore campione del mondo Simone Perrotta.