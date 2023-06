Roma, la notte "stellata" a passo di danza: celebrità in pista per Evento Domino

Dieci anni trascorsi a passo di danza e una notte per ricordarli tutti, con migliaia di giovani nel decennale di Evento Domino, party dedicato al ballo e a allo spirito clubbing che ha portato negli Studios di Via Tiburtina gli appassionati del genere. Sul palco un caleidoscopico spettacolo firmato da sette coreografi noti in Italia e oltre, Veronica Peparini, Dalila Frassanito, James D. Florendo, Samuele Barbetta, Claudia Laruccia, Beatrice Alessi e D’Angelo Brothers, alternatisi con progetti realizzati ad hoc e acclamati dal pubblico. Molti gli ospiti tra platea e privé, da Maccio Capatonda e Diana Del Bufalo, a Ditonellapiaga e Giuseppe Gioffrè, accolti dagli ideatori del format che celebra le eccellenze della danza, Adriano Bettinelli, Irma di Paola e Luca Paoloni affiancati dalla collaborazione di Roberta Pitrone.

Cosa significhino questi primi dieci anni lo hanno sottolineato gli organizzatori ricordando il principio di questo viaggio, da quella piccola realtà cresciuta oltre le loro aspettative. “Non sapevamo di arrivare fin qui e man mano ci abbiamo creduto sempre di più” ha dichiarato Paoloni, a cui ha fatto eco Di Paola, affermando quanto sia importante la rete artistica creatasi tra le realtà coinvolte. “Dalla danza contemporanea a hip-hop e tip tap.

Al photocall si sprecano i flash ai protagonisti della sperimentazione artistica che valorizza la danza italiana. Una mission per la squadra di Effetto Domino che ha coordinato l’evento e a cui hanno preso parte tra gli Andreas Muller, Momo e Marcello Sacchetta con la compagna Giulia Pauselli. Sorridono tra loro gli attori Paola Pessot, Valerio Desiró, Roberto Oliveri, Federica Zacchia e Giacomo Bottoni, che saluta l’amica di set Silvia d’Amico. Dallo studio di Amici di Maria de Filippi, c'è Giulia Stabile con Isobel Kinnear.

Tra la folla i coreografi Gabriele Riccio e Fabrizio Prollichi, il ballerino Francesco Mottisi e poi Giancarlo Commare, giunto con la mamma Margherita Sciortino e gli attori Fabio Martina e Teodoro de Cristofaro. Non mancano i comici Andrea Pisani dei PanPers e lo stand up comedian Saverio Raimondo, così come Andrea Dianetti e Beatrice Arnera. poi i cantanti N.A.I.P. e Thony. Sul privè l'artista Cecile, poi Barbara Foria con Giuseppe di Tommaso e il creativo Riccardo Pirrone, che saluta il nuotatore Alex di Giorgio pronto per una nuova avventura televisiva.