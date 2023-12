Amelia, "Preludio d'arte", rassegna dell'associazione Ameria 1782 a sostegno del teatro Sociale

AMELIA Via a "Preludio d'arte", rassegna natalizia a cura dell'associazione Ameria 1782 a sostegno del progetto di riqualificazione del teatro Sociale.

Quattro giorni, dal 27 al 30 dicembre, durante i quali nelle sale di palazzo Petrignani, si avvicenderanno scrittori, musicisti, pittori.



Programma:

27 DICEMBRE

16 - Verso il Teatro Sociale di Amelia. A cura dell’associazione Ameria 1782 - Teatro delle Arti. Breve introduzione alla rassegna e presentazione dei componenti dell’associazione intestataria della gestione del Teatro Sociale: "Ameria 1782 - Teatro delle Arti"

16.30 - Cinzia Adriana Proietti (direttrice biennale letteraria Umbria) presenta "La terra inesplorata delle donne", a cura di Sara Durantini, casa editrice Dalia Edizioni, letture di Alessandra D’Egidio.

Momento di confronto per credere, ogni giorno, nell'importanza delle parole come strumento fondamentale per realizzare un vero cambiamento. (Le autrici del libro "La terra inesplorata delle donne" Cettina Caliò, Sergio Claudio Perroni, Ilaria Palomba, Gisella Blanco, Patrizia D'Antonio, Manuela Mazzi, Antonietta Gnerre, Emma Saponaro, Raffa Ragaraffa, Elisa Ruotolo, Antonella A.

Rizzo, Sabrina Caregnato, Luigia Sorrentino, Elisa Longo)

17.30 - Giuseppe Scarpa - Segni Sonori, Intermezzo di chitarra classica

Il suono lascia il segno in ogni anima, si trasforma, muta di intensità, forza e colore; così la chitarra di Giuseppe Scarpa porta il segno di diversi “segni sonori”: dal jazz multiforme al flamenco, dal samba brasiliano al tango argentino

18.00 - Cielo Fabrizi Racconta Aldo Fabrizi, regista e drammaturgo

Un ritratto del grande attore Aldo Fabrizi raccontato da sua nipote Cielo Fabrizi, preso da una prospettiva insolita: quella di prolifero regista e drammaturgo.

28 DICEMBRE

16 - Opera Bianco - “First and second clown/Edward”.

First and second clown è un lavoro sul linguaggio, un dialogo con la parola: la costruzione di una forma per interrogare la letteralità, l’etimologia e il ritmo delle parole di Shakespeare. A lato del contenuto, l’esperienza audiovisiva come un ritratto di un uomo.

16.30 - Arturo Annecchino e Roberta Boccacci - “Aspettando Orlando”

Roberta Boccacci interpreterà la sua riduzione del frammento del melologo tratto dal romanzo “Orlando” di Virginia Woolf, accompagnata dalle note del compositore Arturo Annecchino

17 - Rinfresco

18 - Corrado Augias e Aurelio Canonici - “Beethoven e Napoleone”

In questa lezione/concerto Corrado Augias e Aurelio Canonici (al pianoforte) racconteranno la musica di Beethoven, i legami con la figura di Napoleone e la nascita della celeberrima Sinfonia n. 3 detta "Eroica". La narrazione sarà arricchita da esempi musicali, immagini e proiezioni di brevi filmati

29 DICEMBRE

16 - Marco Sinopoli - “Paesaggi sotto vetro”

“Paesaggi sotto vetro” è un divertimento in cui Marco Sinopoli (compositore jazz e contemporaneo) esplorerà, attraverso la chitarra elettrica, l’elettronica, la loop station e il pianoforte, sue composizioni originali e improvvisazioni legate al jazz moderno

16.20 - Flavio Cipriani (regista) introduce il professor Maurizio Martelli (ematologia università la Sapienza/Policlinico Umberto I roma) - “Una vita tra arte e scienza”

Un breve estratto di vita raccontato dal professor Maurizio Martelli intervistato da Flavio Cipriani sul suo rapporto con l’arte ed il teatro

16.40 - Moreno Cerquetelli (Rai) introduce letture dal V Canto dell’inferno, di Maddalena Crippa

17 - Fondazione Fo Rame: Progetti, teatro e futuro

Jacopo Fo ricorda i genitori con aneddoti dello spettacolo “Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo”. Mattea Fo, presidente, e Stefano Bertea, coordinamento progetti e archivi, presentano le attività della Fondazione Fo Rame e un progetto di rete che interesserà anche il territorio amerino.

18 - Giorgio Battistelli - “Per moto contrario” autobiografia in forma di conversazione, a cura di Salvatore Sclafani

Celebre compositore contemporaneo, assegnatario nel 2022 del Leone d’oro alla carriera e già direttore artistico di prestigiose realtà quali l’orchestra regionale toscana, l’accademia Filarmonica Romana, la biennale musica di Venezia, il Teatro dell’opera di Roma e l’arena di Verona, Giorgio Battistelli presenterà la sua autobiografia a cura di Salvatore Sclafani, illustrando le sfide della direzione tecnico-artistica dei teatri, alla luce del nascituro Teatro Sociale di Amelia

19.30 - “Le Eroine di Puccini” Un viaggio tra le più belle arie pucciniane. Soprano: Elena Oliva Pianista e narratore: M. Sergio Oliva

Un viaggio tra le più belle arie pucciniane, accompagnate al pianoforte e narrate dal maestro Sergio Oliva, già maestro sostituito, maestro del coro e direttore musicale e d’orchestra dell’Opera di Roma. Ad interpretare il recital il soprano Elena Oliva, già interprete di numerosi debutti nel panorama del melodramma. Interverrà la giovane soprano umbra Alessia Minicucci

30 DICEMBRE

16 - Alfonso Paganini, Antonio Desiderio, Kristian Cellini - “La Danza: Incontri - Talk con le figure della Danza internazionale”

Un viaggio narrato, tra aneddoti e storie di vita artistica raccontati da tre importanti personaggi della danza: Kristian Cellini (danzatore e coreografo internazionale), Antonio Desiderio (manager internazionale di danza e balletto) e Alfonso Paganini (già primo ballerino del teatro dell’opera di Roma e coreografo)

17.30 - Silvia Cappellini Sinopoli - Federico Mompou: La fuente y la campana, El lago, Carros de Galicia

La celebre pianista Silvia Cappellini Sinopoli eseguirà alcuni brani del compositore spagnolo Mompou

18 - Gianni Dessì - “Tra il dire e il fare (a teatro)”

Conversazione con Gianni Dessì pittore, scultore e scenografo. Fra i suoi molteplici lavori, esposti a Roma, Berlino, Parigi e New York, ha anche collaborato con Peter Stein e Claudio Abbado, realizzando le scenografie per il Parsifal del festival di Salisburgo

18.30 - Anna Maria Heinreich - “Il costume teatrale in vari contesti”

La celebre Anna Maria Heinreich, costumista di teatro, lirica e cinema nei grandi teatri del mondo, racconterà il lavoro della costumista attraverso i ricordi di una rappresentazione al teatro Sociale di Amelia

19.00 - Arturo Annecchino e Peter Stein - “Estratti da Faust Fantasia”

Due maestri all’opera in un estratto di esibizione teatrale interpretato dal regista Peter Stein e accompagnato dalle note del maestro Arturo Annecchino