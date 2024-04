Martedì 30 Aprile 2024, 00:10

RIETI Una città che per una settimana ha visto il tutto esaurito in alberghi e locali, anche per il grande afflusso di partecipanti e relative delegazioni al Premio internazionale di danza, il primo senza il suo storico fondatore e direttore, Piero Fasciolo, prematuramente scomparso lo scorso dicembre. Oltre ottocento persone, tra ballerini, delegazioni, familiari, hanno preso parte alla 33esima edizione del Pid, sotto la direzione di Luna Ronchi e Simone Lolli, per l’organizzazione della Dance art production & events asd e il sostegno della Fondazione Varrone.

Le graduatorie. Nel tradizionale gala conclusivo, che si è svolto domenica sera al teatro Flavio Vespasiano di Rieti, l’assegnazione di premi e riconoscimenti per le singole categorie.

Questi i podi nelle rispettive categorie di partecipazione.

Solisti allievi classico: 1° ex-aequo Alice Pitanti e Nina Czock, 2° Sofia Bernardi, 3° Emma Pham.

Solisti allievi mod-contemporaneo: 1° Hayley Federici, 2° ex-aequo Giada Sophie Lanza, Nicoletta Tenti, Amily Terrasi, 3° ex-aequo Emmy Palmiotta e Alice Pitanti.

Solisti juniores classico female: 1° Chiara Weiler Silva Godinho Mendes e Camille Marie Bailleul Guillet, 2° Lara Calfova, 3° ex-aequo Izabela Bartíkova e Viola Marazzina.

Solisti juniores classico male: 1° Mattia Mavilla, 2° Domenico Sannino, 3° Gioele Salmi.

Solisti juniores mod-contemporaneo: 1° Shachar Vaisvaser, 2° Irene Fontanelli, 3° Jacopo Gobbo.

Solisti seniores classico: 1° Clara Di Russo, 2° Ludovica Gobbi, 3° Maya Pomorska.

Solisti seniores mod-contemporaneo: 1° Carlotta Zucchetti, 2° Giulia Chiletti, 3° ex-aequo Ludovica Gobbi e Delia Priola.

Passi a due classico: 2° Giorgia Mavilla - Mattia Mavilla.

Passi a due mod-contemporaneo: 1° Elena Basso - Carlotta Zucchetti, 2° Benedetta De Cristofaro - Palma Rennella, 3° ex-aequo Giulia Chiletti - Matilde Malverti e Yegor Cangiano - Irene Fontanelli.

Composizione coreografica b: 1° Rachael Mossom, 2° Fabio Basile, 3° Massimo Leanti e Angelo Zizzi.

Composizione coreografica a: 1° Martina Ronchetti, 2° Simone Pergola - Alessio Colella, 3° Catia Mancini.

Le prospettive. La manifestazione storica tornerà a Rieti nella primavera del 2025.

Negli ultimi anni, tuttavia, il Premio ha una sua appendice estiva, con il Rieti danza estate, che si svolge anche nelle piazze del centro storico di Rieti e che vede l’apertura anche ad altre forme di danza, tra cui l’hip-hop.