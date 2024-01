Narni, sul palco del Manini c'è "Nothing. Nel nome del padre, del figlio e della libertà". Spettacolo di Michela Lucenti tratto da Re Lear

NARNI "Nothing – Nel nome del padre, del figlio e della libertà". Il nuovo spettacolo di Michela Lucenti e

Balletto Civile, tratto da Re Lear di William Shakespeare, sabato 13 gennaio sarà in scena al Teatro Manini.



«Nothing - scrivono dalla regia - è una riflessione profonda sulla possibilità di ricominciare rinnegando il potere dei padri e l’eredità che ne resta in modo da demolire l’idea di un classico che ci sovrasta, (le leggi dei Padri) e trovare un

nuovo dialogo in maniera spudorata e veramente definitiva, per lasciare che il presente diventi il nuovo

classico».

Il punto di partenza del lavoro è l’eredità dei padri, della quale si analizzano il peso che grava sulle scelte

personali, la necessità di rinnegarla e allo stesso tempo di nutrirsene per rifondare la propria identità.

L’immaginario dei padri contamina i bisogni e le aspettative dei figli. La danza – eclettica, in assoli, in coppia o in gruppo, esplosiva o raggelata in movimenti stilizzati – fa da collante proponendosi come elemento rigenerante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA