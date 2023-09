Roma, la festa della danza all'Eur fa ballare anche gli attori

Quando a vincere è il talento. E l’evento “Talendomino” sembra indicare la via per il successo. Così ha preso vita il neonato progetto dedicato ai creativi emergenti, firmato dalla triade di coreografi e danzatori Irma Di Paola, Luca Paoloni e Adriano Bettinelli con alle spalle Roberta Pitrone che, ormai da dieci anni, porta avanti “Evento Domino”, iconica serata capitolina in cui trovano spazio la danza e la clubbing culture.

Una serata per dar forma ai sogni dei più giovani attraverso le parole dei più grandi, come sempre alla presenza di tanti ospiti giunti alla serata all’Eur Social Park.

Tutto ritorna sotto forma di esperienza da condividere di fronte ai giovanissimi che ascoltano in diretta i loro beniamini. Artisti affermati, esempi di un percorso da fare con impegno, come ha voluto raccontare la crew di “Effetto Domino”. Nel parterre molti gli amici presenti, dal sorridente Diodato che riceve l’abbraccio di Cristiano Caccamo, così come Maccio Capatonda e Valerio Desirò che scherzano tra loro. Ricco anche il privé con Pamela Camassa con Luciano Punzo e il giovane interprete Flavio Pagni, poi Gilles Rocca, lo speaker Renzo Di Falco e il ballerino Simone Nolasco. Si vede poi il conduttore Rai, Marco Carrara abbracciato dall’autore Benedetto Calì e Pierluigi Colantoni, della direzione creativa e sviluppo nuovi format, giunto con il regista Matteo Lanzi. Tra il pubblico di ospiti Ludovica Di Donato e Neva Leoni, poi Andrea Dianetti, Christian Roberto e i colleghi di fiction, Pierfrancesco Nacca, Ilaria Rossi, Giulia Petrungaro e Carlo Calderone.