Domenica 28 Aprile 2024, 22:32

LA TRADIZIONE

Arte on the road. Tra gli amanti del genere ci sono i giovani attori Camilla Petrocelli, con cappello color prugna a falda larga e blusa dai disegni geometrici, Graziano Scarabicchi e Jacopo Garfagnoli, in jeans chiari e camicia rosa, che ha lavorato anche con Pierfrancesco Favino. Arriva Alex Bordigoni, coreografo e ballerino molto glam. Sono tutti colpiti dall’opening della mostra “100 pittori via Margutta”, che doppia con successo la 121esima boa. Storica manifestazione artistica della Capitale, con un tema quest’anno davvero attuale: “Intelligenza artificiale e creatività, il rapporto tra l’uomo e la macchina”. Una notevole folla invade la via sin dal primo pomeriggio, tra curiosi, artisti, attori e celebrities. E tra le opere esposte lungo la celebre strada, il marchese Giuseppe Ferrajoli ammira un colorato dipinto con due pugili. Appaiono Nadia Mayer, immobiliarista luxury direttamente dalla trasmissione “Casa a prima vista” su Real Time, l’artista Ilian Rachov e lo scrittore Alessandro Messina.

E ancora, dall’Accademia di Belle Arti, una dei quattro artisti in esposizione: la giovane Martina Sepulcri, in outfit nero, bandana di seta e calzini in tinta su scarpe alla Lola. Al taglio del nastro, presso la Fontana degli Artisti, arrivano il presidente dell'”Associazione 100 Pittori” Luigi Salvatori con il vice Antonio Servillo, il critico d’arte, saggista e scrittore Alberto Moioli, direttore dell’Enciclopedia d'Arte Italiana Catalogo Generale Artisti dal Novecento, la professoressa Veronica Piraccini, coordinatore del dipartimento di arti visive dell’Accademia di Belle Arti e Tiziana Todi, titolare della Galleria Vittoria, la più antica della strada. Novità di questa edizione, la presenza di alcuni giovani studenti dell’Accademia capitolina di Belle Arti: evento che rappresenta un piccolo passo per l’inclusione e l’unione di linguaggi diversi per uno scambio culturale e generazionale. Si riconosce, tra i tanti, Angiolina Marchese, presidente associazione culturale Art Global, da sempre attiva nel mondo dell’arte contemporanea italiana. Il gran finale arriva con le golose e magnifiche torte che formano il numero “100” a tema, colme di cavalletti e tele di zucchero, offerte a tutti i presenti tra stuzzichini dolci e salati e bollicine. Si brinda fino a tardi al talento.