Cidim, al via la settima edizione di “Musica ai Musei” nel cuore del Vaticano: dal 3 maggio al 29 settembre, 11 concerti

Torna Musica ai Musei, la spettacolare stagione di concerti, nel cuore della Città del Vaticano che dal 3 maggio al 29 settembre offrirà la possibilità di visitare i Musei Vaticani e poi assistere a un concerto in due luoghi speciali: il Braccio Nuovo e la Galleria delle statue del Museo Pio Clementino cui si aggiunge il Palazzo Papale di Castel Gandolfo. La settima edizione viene promossa dai Musei Vaticani in collaborazione con il CIDIM - Comitato Nazionale Italiano Musica.

«Permettere ai cittadini di visitare le opere dei Musei Vaticani, ammirandone bellezza e unicità, e ascoltare un concerto di musica classica al termine del tour: questa è la formula che ripetiamo anche quest’anno grazie alla consolidata sinergia che dal 2015 abbiamo trovato e rafforzato nel tempo con il CIDIM.

Il successo e l’apprezzamento da parte del pubblico, non solo italiano ma anche straniero, ci ha conferito la forza e la convinzione di organizzare l’evento per la settima volta con grande entusiasmo», spiega la direttrice dei Musei Vaticani, Barbara Jatta.

«Per il CIDIM è un onore poter portare avanti questa collaborazione per la peculiarità e l’eccezionalità degli spazi dove si esibiscono i nostri musicisti e perché ci permette di offrire ai nostri artisti, quest’anno tutti italiani, di poter suonare davanti a un pubblico contenuto ma selezionato in luoghi assolutamente esclusivi», aggiunge il Vicepresidente del CIDIM e Presidente di AIAM, Francescantonio Pollice direttore artistico della rassegna.

Nel corso delle precedenti edizioni dei venerdì in Musica ai Musei Vaticani realizzate presso il Cortile della Pigna, al Gregoriano Profano e al Braccio Nuovo, sono stati realizzati 184 concerti con il coinvolgimento di 1.749 musicisti, 6 bande militari, 60 conservatori italiani e le Università della musica di Vienna e Londra.

Il programma della presente stagione è così articolato: al Braccio nuovo sono previsti due concerti: venerdì 3 maggio si esibirà la Banda Musicale dell’Aereonautica Militare Italiana diretta dal Magg. Pantaleo Leonfranco Cammarano e la Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria dello Stato Città del Vaticano, diretta da Stefano Iannilli; venerdì 25 ottobre toccherà alla Banda Musicale della Marina Militare, diretta dal Capitano di Vascello Antonio Barbagallo insieme alla Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria SCV, diretta da Iannilli. Presso la Galleria delle statue del Museo Pio Clementino venerdì 17 maggio, il concerto inaugurale è affidato agli allievi del Conservatorio Statale di Musica Vecchi - Tonelli di Modena e Carpi; seguirà venerdì 31maggio il recital del pianista Edoardo Riganti Fulginei in rappresentanza della Fondazione Accademia Internazionale Incontri con il Maestro di Imola; venerdì 14 giugno si esibiranno gli studenti del Conservatorio Statale di Musica Giulio Briccialdi di Terni; venerdì 28 giugno ancora un recital pianistico di prestigio con Claudio Berra in rappresentanza della Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo; nei successivi concerti di venerdì 13 e 27 settembre e venerdì 4 ottobre si esibiranno rispettivamente gli allievi dei Conservatori Statali di Musica Luigi Canepa di Sassari, San Pietro a Majella di Napoli e Agostino Steffani di Castelfranco Veneto. La chiusura venerdì 18 ottobre con un recital del chitarrista in rappresentanza della Fondazione Accademia Musicale Chigiana di Siena.

Novità della stagione 2024 il concerto che avrò luogo domenica 29 settembre, nella festività degli Arcangeli, presso il Palazzo Papale di Castel Gandolfo affidato all’Ensemble di ottoni della Banda Musicale del Corpo della Gendarmeria SCV. La rassegna rientra nel progetto Suono Italiano ed è sostenuta dal Governatorato dello Stato Città del Vaticano e dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.