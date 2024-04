Cosa fare l'1 maggio a Roma: consigli, eventi, strade chiuse e orari di bus e metro

Le previsioni meteo non annunciano una giornata calda e soleggiata: dalle prime ore di mercoledì 1° maggio sono previsti rovesci di pioggia e fenomeni temporaleschi. Ma non sarà di certo la pioggia a togliere ai romani (e ai numerosi turisti arrivati nei giorni scorsi nella Capitale) la possibilità di godersi un momento di relax. Sarà dunque un mercoledì all’insegna della musica, della cultura e del divertimento anche per i più piccini. Dal Concertone che quest’anno avrà una nuova cornice - il Circo Massimo - con un grande parterre di ospiti, al teatro, alle visite guidate per i bambini, concerti, dj set, Festival, cultura, eventi per tutta la famiglia.