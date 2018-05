Roma, Gay Pride il 9 giugno: una settimana di eventi arcobaleno

Da sabato e per una settimana Roma si colora di arcobaleno in vista del Pride 2018, in programma il(appuntamento alle 15 in piazza della Repubblica). Ad annunciarlo è stato Sebastiano Secci, presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e portavoce del Roma Pride che, scandendo gli appuntamenti che accompagneranno la Capitale alla grande parata, sottolinea: «È un pride che vede un orizzonte politico cupo. In questa campagna politica perenne le persone Lgbt vengono aggredite da nuovi fascismi che trovano sempre più terreno fertile. Siamo andati per questo a trovare le persone che hanno davvero fatto la resistenza, per parlare di liberazione e proprio per questo abbiamo immaginato di far risvegliare questo paese da una brigata arcobaleno che ricordi le brigate partigiane».LEGGI ANCHE: ------> "Liberiamo il Paese dall'odio" Proprio per questo motivo il Coordinamento Roma Pride ha scelto lo slogan "Brigata Arcobaleno, la liberazione continua" con testimoni di eccezione: Tina Costa, 93 anni, Modesto 92 anni, partigiani. «Quando li ho incontrati- racconta Secci - mi hanno detto "Noi non lo sapevamo ma quella liberazione la stavano facendo anche per voi"