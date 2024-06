Lunedì 3 Giugno 2024, 06:00

Non si esce più, anche per quella paura del Covid che è rimasta latente. E gli anziani soli diventano ancora più soli, a Roma come in periferia. Lo scorso anno erano 400 mila nel Lazio a trovarsi in questa condizione. Nel 2024 sono aumentati di almeno il 5%. E il 20% di loro ha sempre meno interazioni sociali: chi si sforza un po’ di più torna ai centri anziani ma per ballare continua a mettere la mascherina. Questi numeri preoccupano Senior Italia-Federanziani, una delle massime associazioni italiane degli over-65, e il suo presidente Roberto Messina.

L'ALLARME

«Si partecipa sempre meno alle attività sociali, ci si cura di meno, si esce solo per ciò che è davvero indispensabile anche per paura di truffe e aggressioni - spiega - Tutto questo aumenta esponenzialmente tanti problemi, a cominciare dalle malattie croniche per poi passare a un maggiore declino cognitivo e a sindromi depressive». Secondo l’associazione l’allarme è forte tra i quartieri più periferici della Capitale ma anche nei piccoli Comuni quelli dove di solito, anche per prendere un litro di latte, bisogna guidare la macchina per andare al supermercato. «Gli anziani fanno sempre più difficoltà - aggiunge Messina - Passano almeno tre ore a settimana per confrontare tutte le offerte dei depliant dei supermercati e puntano, soprattutto in periferia, agli orti urbani». Poi c’è il problema delle cure. Chi si deprime evita anche il controllo del dottore. Così la Regione ha inserito la telemedicina tra il Piano di programmazione dell’assistenza territoriale. E se ne è parlato all’Eur qualche giorno fa in occasione dell’Himss 2024, il più grande evento della sanità digitale, dove si è presentato un lavoro, svolto anche nella Capitale, che ha permesso di sperimentare il sistema di dispositivi indossabili XTe che monitorano alcuni dei principali indicatori di salute dell’organismo. Asl e aziende ospedaliere del Lazio, poi, stanno puntando proprio sulle televisite e proprio sull’analisi continua dei parametri vitali soprattutto dei pazienti cronici, fragili e più anziani.

LA SOLITUDINE

I telefoni a casa non squillano mai. E se diventa un’impresa comprare un farmaco è altrettanto difficile fare la spesa o scambiare due chiacchiere con qualcuno. L’assessorato alle Politiche sociali del Campidoglio ha messo su un piano per moltiplicare il numero di strutture di cohousing e case alloggio: oggi nove sono già attive, altre cinque apriranno entro l’anno.«Sono una scelta di vita per tanti anziani che decidono di convivere con altre persone - dice l’assessore Barbara Funari - I cohousing rappresentano cosi anche una prospettiva concreta contro la solitudine per una vita da trascorrere in famiglia. Con i fondi del Pnrr saremo in grado di finanziare altri progetti e di valorizzare ancora di più la realtà di questi luoghi aperti al quartiere e ai vicini di casa».