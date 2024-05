Venerdì 31 Maggio 2024, 05:20

Vandalizzata parte del percorso del Tusciapride, in programma per sabato nel centro storico di Viterbo. "Questa questa notte bandiere e altro materiale che avevamo attaccato per decorare la Rainbow Street di via Saffi è stato violentemente staccato e trovato nei cestini dell’immondizia lungo la via stessa. Non ci fanno paura questi gesti, ma ci fanno schifo" denunciano gli organizzatori. E aggiungono: "Per questo il 1 giugno scenderemo in piazza con più rabbia, più passione, perché a chi dice che Viterbo non ha bisogno di un Pride, noi rispondiamo con questo. Ci vediamo sabato!", è il messaggio. L'episodio è stato anche segnalato alle autorità competenti.

Molte le espressioni di solidarietà arrivate. "È evidente che si è trattato di un'azione vandalica fatta con metodo, volontà e organizzazione, e non di un comportamento inconsapevole e casuale. Rimuovere clandestinamente un simbolo di diritti e libertà quale è la bandiera arcobaleno e agire dunque per ripicca contro gli sforzi di chi, come i commercianti di Via Saffi, sceglie di non essere indifferente di fronte all'odio e alle discriminazioni, è a tutti gli effetti un atto di squadrismo, figlio dell'intolleranza della peggior specie" è la dura presa di posizioni di Cinzia Vincenti, segretaria dello Spi-Cgil.

La rappresentante del sindacato dei pensionati aggiunge: "Siamo e saremo sempre in prima linea per combattere ogni sopruso e ogni forma di violenza e d'odio, promuovendo la cultura dei diritti e della democrazia. Contro i fascismi di ieri e di oggi, contro chi distrugge anziché costruire e contro le politiche d'intolleranza e odio, sponsorizziamo e sosteniamo il TusciaPride senza se e senza ma". Solidarietà anche dall'Altro circolo - Centro culturale di iniziativa omosessuale, dalla Uil di Viterbo per bocca del segretario Giancarlo Turchetti e dall'Anpi provinciale