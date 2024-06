Domenica 2 Giugno 2024, 06:55

Nel 2006, l’allora sindaco Walter Veltroni mise a bando mille licenze dei taxi. Da rilasciare a titolo gratuito. Una scelta politica – di stampo contrario a quella che adotterà invece l’attuale amministrazione, che pure è dello stesso colore politico – dato che già all’epoca esisteva la possibilità offerta dal “decreto Bersani” di vendere le licenze. Che allora, secondo alcune stime dell’epoca, potevano arrivare a valere anche 200mila euro. In questi anni il mercato delle licenze si è attestato poco sotto i 130mila euro di media a transazione. Il dato lo fornisce lo stesso parere dell’Art: «Secondo le informazioni fornite da Roma Capitale – si legge – il valore medio delle transazioni nel mercato di rivendita delle licenze taxi risulta circa di 129.000 euro».

I cambi

Un prezzo che, secondo quanto filtra, è più o meno costante da una dozzina d’anni, salvo qualche piccola fluttuazione. Altro tema è quello dei numeri dei trasferimenti. Sempre nello stesso documento emerge infatti che «nel 2022 si sono registrati 141 trasferimenti di licenza, di cui 91 a titolo oneroso; nel 2023 i trasferimenti di licenza sono stati 166, di cui 122 a titolo oneroso». Non sono pochi, se si pensa che a Roma le licenze attive sono meno di ottomila (7.700) che corrispondono a 2,8 licenze ogni mille residenti. Per dire, a Milano sono 4.853 (3,5 autorizzazioni per mille abitanti), mentre a Napoli sono 2.364 (2,6 ogni mille residenti), come attestato un anno fa da un’analisi dell’Antitrust, che aveva per questi dati bacchettato i Comuni (Roma inclusa).

Il precedente

Con le nuove licenze a bando per 73mila euro, il mercato sembra destinato inevitabilmente a deprezzarsi, almeno in una prima fase. Era d’altronde già accaduto così ai tempi delle novità introdotte da Veltroni, a seguito delle quali il business delle auto bianche ci mise un po’ prima di risalire, pur senza riavvicinarsi del tutto ai parametri precedenti. Ma questo non solo per via dell’aumento dei mezzi in circolazione: nel frattempo infatti, banalmente, era arrivata la crisi economica. Per tornare a pagare una licenza al prezzo attuale, secondo i diretti interessati ci vorranno 4-5 anni, anche se è difficile fare previsioni dato che il bando non è ancora stato lanciato. Intanto però su alcuni siti come Subito.it (una delle piattaforme di compravendita online più diffuse) impazzano gli annunci. «Io l’ho pagata 120mila euro, ma oggi se mi danno 80mila euro gliela vendo», afferma uno dei tassisti che ha messo la propria proposta online, come si usa da tempo.

La media

Su internet i prezzi variano, arrivando anche a 150mila euro come base per poi ribassare. Ma tutti in ogni caso sembrano disposti a tagliare qualcosa, attestandosi intorno a 110mila euro di media per concludere l’affare. Un po’ perché chi mette in vendita la propria licenza su queste piattaforme è generalmente a fine carriera e con tutta evidenza non è riuscito a liberarsi della propria autorizzazione sui canali più tradizionali. Un po’ perché, con l’arrivo del bando, ultimamente si prevede anche una caduta dei prezzi dopo l’estate. Tanto che qualcuno teme che il costo delle “patenti” possa di fatto appiattirsi su quelli chiesti dal Comune (cioè 73mila euro).

Indagando sul fronte delle associazioni di categoria, si mostra più cauto invece Loreno Bittarelli (Uri taxi): «Con l’arrivo delle licenze a titolo oneroso, i prezzi sembrano destinati a scendere, certo, ma è difficile prevedere quanto. Penso comunque sotto i 100mila euro». Infine, chi comprerà nei prossimi mesi sarà realisticamente chi fallirà l’accesso alla licenza tramite concorso. Insomma, un esercito di “bocciati” che si rifarà sulle licenze in vendita andando sul mercato. Rischiando però di togliere (seppur in parte) peso ai requisiti imposti dal bando stesso.