Gay Pride, Rocca: «Se me lo chiedono darò il patrocinio. Ritirarlo è stata una sofferenza»

Ritirare il patrocinio al Gay Pride «è stata una sofferenza. Quest'anno al momento la richiesta non c'è. Patrocinio non richiesto patrocinio non dato. Probabilmente darò il patrocinio se lo richiederanno, ma stigmatizzando la praticata dell' utero in affitto. Io sono per la libertà di amare. Ma l'utero in affitto mi rifiuto di pensarla come una battaglia della comunità gay. Il 70% delle coppie che ricorre a questa pratica sono eterosessuali. Non c'entra niente con la libertà di amare e di essere se stessi. Io considero l'utero in affitto un sfruttamento. Lo ha detto a »Un giorno da pecora« il presidente Francesco Rocca.

Primo capo di Stato gay Ue: chi è il nuovo presidente della Lettonia Edgars Rinkevics. Chi sono i leader omosessuali in Europa