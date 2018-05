Roma, torna a sfilare il Gay Pride: «Liberiamo il Paese dall'odio»

è una ragazza di 93 anni,un giovane di 92,di anni ne ha 20,18,19,43,39. Sono tanti i volti che si sono prestati per la campagna dele tutti sorridono verso l’obiettivo di, fotografo romano premiato al, che ha accolto subito e con entusiasmo la proposta di scattare le immagini del Roma Pride 2018.Il Coordinamento Roma Pride - da sempre promotore di posizioni e ideali profondamente antifascisti - ha scelto quest’anno di dedicare la grandeproprio alle partigiane e ai partigiani che hanno combattuto per liberare l’Italia, oppressa e occupata da fascisti e tedeschi.Dopo una campagna elettorale che Amnesty International ha definito «intrisa d’odio e xenofobia» indirizzati «non solo ai migranti, ma anche ai rom, alle persone Lgbt, alle donne e ai poveri» e in un Paese che tende a cancellare la memoria e a riscriverla a proprio piacimento, il Coordinamento Roma Pride ha ritenuto giusto e doveroso ricordare quelle ragazze e quei ragazzi che più di 70 anni fa hanno portato avanti la Resistenza e la lotta di liberazione partigiana. Ma non si tratta di una mera celebrazione, bensì di un impegno che il movimentoromano si è assunto nel portare avanti la storia e la memoria di quella lotta.Un percorso politico iniziato da tempo dal Circolo di Cultura Omosessualea fianco dell’di Roma e che ha visto le diverse realtà associative LGBTQIA+ sfilare in prima fila a Roma il 25 aprile.«Ci sentiamo parte di quella lotta - dichiara, presidente del Circolo Mario Mieli e portavoce del Roma Pride - e protagonisti della nostra battaglia, diversa ma idealmente affine, iniziata a Stonewall il 28 giugno del 1969 contro ogni forma di oppressione, prevaricazione, omologazione e normalizzazione delle nostre identità, dei nostri orientamenti affettivi e sessuali e delle nostre specificità, in una parola una lotta quotidiana contro ogni forma di fascismo. Siamo orgogliosi della scelta di tante istituzioni, nazionali ed estere, di dare il patrocinio alla nostra manifestazione, segno di come il Pride venga sempre più vissuto come una festa per l’intera collettività. Per questo voglio ringraziare la Regione Lazio e le ambasciate di Australia, Olanda, Regno Unito, Germania, Canada e la delegazione del Quebec per aver confermato anche quest’anno di essere dalla parte dei diritti di tutte e tutti».«Siamo tante e tanti e non smetteremo mai di lottare per i nostri diritti, primo tra tutti il diritto ad esistere e ad autodeterminarsi. - conclude Secci - La nostra è una lotta pacifica ma che non deporrà mai le "armi" culturali e politiche finché ci sarà anche una sola persona oppressa».