Brescia Pride parade oggi a partire dalle 15:30

Oggi il Brescia Pride Parade. L'evento programmato aveva creato non poche polemiche soprattutto dopo la decisione della Provincia di negare il patrocinio per la giornata di oggi sabato 2 settembre a Piazza Vittoria alle 15:30. Il presidente della Provincia, Emanuele Moraschini, aveva detto: «Riteniamo che il Brescia Pride non sia un evento di promozione turistica o culturale, come quelli no profit, per i quali la Provincia è solita dare il patrocinio, ma un evento che va a toccare diverse sensibilità su tematiche politiche e sociali importanti, sulle quali la Provincia non ha competenze. Abbiamo quindi preferito restare neutrali pur condividendo i valori di libertà espressi dal manifesto degli organizzatori, ai quali auguriamo che l'iniziativa abbia il meritato successo». Tuttavia, il vicepresidente dell'Ente, il membro del Partito Democratico Antonio Bazzani, ha scelto di dissociarsi dalla decisione della Provincia, sostenendo gli organizzatori del Brescia Pride e condividendo appieno «i contenuti del loro manifesto, valori dai quali non si può prescindere in una società aperta al futuro, democratica e lontana da ogni vincolo o pregiudizio che possa minacciare la libertà altrui»