Roma, a Ponte Milvio ipotesi Ztl e strisce blu per la riqualificazione del quartiere

«Al momento è solo un’idea ma Ponte Milvio non può continuare a rimanere ostaggio della movida selvaggia: l’istituzione di una eventuale Zona a traffico limitato, come è successo per esempio a Trastevere, lo dobbiamo non solo ai residenti ma anche per ovviare a problemi di sicurezza e ordine pubblico che riguardano tutti i cittadini».

È quanto dichiarato da Tommaso Martelli, Assessore alle Politiche del Commercio, delle Attività Produttive e dello Sport del Municipio XV, dopo l’ennesimo fine settimana di caos nel quartiere del quadrante nord di Roma tra traffico, vita notturna e partite all’Olimpico.

“Escludiamo una pedonalizzazione totale come qualcuno ci ha suggerito ma l’attivazione di una Ztl nelle ore serali e notturne durante il weekend potrebbe essere una soluzione al problema: ce lo hanno chiesto anche le forze dell’ordine, oltre ai comitati di quartiere, perché tra via Flaminia, Via Riano e via Bolsena si crea puntualmente un anello di macchine incolonnate alla ricerca del parcheggio o semplicemente un carosello per 'farsi vedere'”, continua Martelli.

E dunque, nel caso in cui venisse presentata ufficialmente la proposta in Commissione mobilità e dovesse seguirne poi una votazione con esito positivo in Consiglio, l’area interessata includerebbe proprio via Flaminia, Via Riano e via Bolsena. Non prima però di una fase di sperimentazione.

Dunque un percorso lungo che potrebbe richiedere, tra tutte le varie fasi, anche un anno e a cui fa seguito a un’altra ipotesi al vaglio: la sosta a pagamento (strisce blu) nelle vie commerciali del quartiere.

Sempre in ottica di riqualificazione di Ponte Milvio, preso d’assalto dai giovanissimi soprattutto nel fine settimana per via dei tanti ristoranti e locali alla moda – proprio fuori uno di questi, tre mesi fa era stato vittima di un sequestro lampo un 20enne di San Basilio appartenente a una famiglia nota alla Polizia per spaccio di droga e racket – un'altro tema sotto la lente è quello dei dehors liberi, misura presa in conseguenza dell’emergenza Covid e la cui proroga è slittata al 31 dicembre 2023 secondo quanto disposto dal decreto Milleproroghe.

“Sono in corso dei controlli per verificarne la regolarità e qualora così non fosse prenderemo provvedimenti – le parole di Martelli che aggiunge – Controlli che stanno avvenendo anche al Mercato di Ponte Milvio che è quasi chiuso per metà. È da un anno e mezzo che stiamo spingendo per rimettere al bando i banchi con le serrande abbassate da troppo tempo”.