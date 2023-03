Da Poggio Mirteto a gruppi e singoli: in tanti dal Reatino alla maratona di Roma. Foto

RIETI - Tanto Reatino alla Maratona di Roma questa mattina sia nella staffetta che nella corsa individuale.

Poggio Mirteto. Una grande prova per il Comune di Poggio Mirteto alla Maratona di Roma. La squadra del Comune mirtense composta dal sindaco Giancarlo Micarelli, l’assessore Andrea Colli e i dipendenti Massimiliano Salustri e Luca Cervelli ha partecipato alla staffetta in un tragitto ad anello che, come ogni anno, si estende tra i monumenti e i siti storico-culturali più importanti della Città eterna. Acea Run4Rome: una staffetta per la solidarietà, era il tema della staffetta alla Maratona di Roma di questa mattina con solidarietà, benessere e spirito di squadra come elementi distintivi che caratterizzavano l’Acea Run4Rome, una staffetta che corre in parallelo alla Maratona e che ha come obiettivo la donazione verso associazioni e Onlus solidali che operano a livello nazionale. Un team composto da 4 persone, in partenza alle 8,15 da via dei Fori Imperiali, si è alternato percorrendo le 4 frazioni previste da 13km con zona cambio in piazza Azeglio Ciampi, 11,8km con seconda zona cambio in Lungotevere Oberdan, 7,2km e terza zona cambio in via XVII Olimpiade e l’ultima, gran finale, 10,195km per un totale da 42,195km. I fantastici 4 di Poggio Mirteto hanno corso sostenendo l’Airc. Oltre la solidarietà anche il grande risultato ottenuto dai 4 portabandiera mirtensi che hanno coperto il percorso di 42,195 chilometri in 3 ore 49 minuti e 59 secondi. Un grandissimo risultato che migliora di un’ora la performance dello scorso anno.

I Rotary club. A ridosso della squadra in rappresentanza del Comune Città di Poggio Mirteto la rappresentativa della Sabina Marathon Club che quest’anno ha deciso di correre solidale per il Rotary International Distretto 2080 (Sabina Tevere) alla Run Rome The Marathon 2023. In questo caso l’obiettivo era sconfiggere la poliomielite dal mondo, sostenendo il programma internazionale End Polio Now per andare a sconfiggere questa malattia in Afghanistan e Pakistan che sono rimasti gli unici due stati nel mondo in cui la polio ancora non è stata debellata. Il tempo realizzato dalla squadra 3 ore 52 minuti e 2 secondi. Il Rotary club Rieti con la sua squadra solidale sempre nel programma End Polio Now ha corso la Maratona in 5 ore 44 minuti e 35 secondi. Hanno corso poi la maratona di Roma i Sabina power boys in 3h 42 m 42 s e le Sabina power girls in 3 h 56 m.

I singoli. Altri risultati riguardano poi i singoli che hanno corso la Maratona di Roma dal Reatino nel percorso ad anello Colosseo, Terme di Caracalla, Piramide Cestia, Basilica di San Paolo, Isola Tiberina, San Pietro, Castel Sant’Angelo, Foro Italico, Ponte Milvio, Auditorium Parco della Musica, Piazza del Popolo, Piazza di Spagna e Via dei Fori Imperiali:

L’Atletica Studentesca Andrea Milardi con Andrea Gentili (3.41.29), Andrea De Santis (3.54) e Felice Nucci (6.12.32). Massimiliano Colarieti per la Run card in 5.11.12. Per il Sabina Marathon Club Mario Lugini in 3.27.51, Danilo Tagliaferri in 3.28.03, Marcello Marcellini in 3.53.15 e Gaia Angelici in 4.48.39.