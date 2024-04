Roma, torna l’appuntamento con “Ama il tuo quartiere”, la raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti. Ecco dove quando

Ritorna l'appuntamento con "Ama il tuo quartiere", la raccolta straordinaria di rifiuti in collaborazione con il Tgr Lazio. Nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 (aprile), dalle 8 alle 12.30 sarà possibile disfarsi di materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi, condizionatori, lampade neon, batterie al piombo, sfalci e potature. Inoltre i cittadini potranno consegnare alcuni beni usati, ma ancora riutilizzabili presso le postazioni allestite da Ama e consegnarli ai volontari delle associazioni locali ammesse all'Albo Ama. Nella giornata di domenica 21 i volontari di Bike4City ritireranno biciclette e accessori per biciclette nel Municipio I (Largo Rosario Livatino, piazzale Clodio), nel Municipio XV (via Vincenzo Tieri, area parcheggio) invece i volontari di W.A.Y.S. ritireranno cellulari e tablet funzionanti.

Sabato 20 aprile:

Municipio IV: via Siro Solazzi: legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci e potature

Municipio VI: Largo Gennaro Boltri: legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci e potature

Municipio VIII: via dell'Accademia Peloritana (parcheggio): legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature e

via Ostiense parcheggio Ponte Settimia Spizzichino: legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature

Municipio XIV: via Luisa Spagnoli angolo via Vivi Gioi: legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature

Domenica 21 aprile:

Municipio I: piazza Tempio di Diana Area Parcheggio: legno, metalli, ingombranti, Raee; viale delle Terme di Traiano fronte viale Fortunato Mizzi: legno, metalli, ingombranti, Raee; Piazzale Clodio (parcheggio Largo Livatino): legno, metalli, ingombranti, raee, lampade al neon, batterie al piombo, pile, farmaci, consumabili da stampa, vernici e oli vegetali.

Municipio III: via Pietro Tellini - Porte di Roma: legno, metalli, ingombranti, Raee

Municipio V: via F.

Tovaglieri area parcheggio (fronte civico 201): legno, metalli, ingombranti, Raee e via Rovigno D'Istria (mercato Villa Gordiani): legno, metalli, ingombranti, Raee

Municipio VII: via Anzio (parcheggio): legno, metalli, ingombranti, Raee e via Anagnina (fronte stabilimento Ericsson): legno, metallo, ingombranti, raee, lampade al neon, batterie al piombo, farmaci, consumabili da stampa, vernici e oli vegetali



Municipio IX : largo Montanari (area parcheggio): legno, metalli, ingombranti, Raee e piazzale Cina: legno, metalli, ingombranti, Raee

Municipio XI: Lungotevere Pietra Papa - (angolo via Enrico Fermi): legno, metallo, ingombranti, Raee

Municipio XIII: via Borgo Ticino angolo via Ovada (parcheggio adiacente mercato): legno, metallo, ingombranti, Raee e via Francesco Albergotti: legno, metallo, ingombranti, Raee

Municipio XV: via Vincenzo Tieri - Cassia Olgiata (area parcheggio): legno, metallo, ingombranti, Raee, lampade al neon, batterie al piombo, pile, farmaci, consumabili da stampa, vernici e oli vegetali e a Largo Nimis - Labaro: legno, metallo, ingombranti, Raee.