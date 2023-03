Fleming: l’arte scende in strada tra murales e opere dei Musei di Roma Capitale

di Beatrice Tomasini

A Collina Fleming, XV municipio, l’ultima arrivata del progetto “Green Street” è una vecchia cabina Acea le cui facciate sono state ridipinte secondo il tema delle quattro stagioni con una vernice ecologica ed ecosostenibile assorbi smog: da una parte il foliage autunnale, dall’altra colorati fiori primaverili.

L’opera è stata realizzata da un gruppo di volontari in via Flaminia, all’angolo con via Raffaele Cappelli, un paio di mesi fa come raccontato dall’ideatore dell’iniziativa Massimiliano Petrassi, consigliere e capogruppo di Italia Viva al XV municipio: “L’obiettivo è quello di riqualificare e dare nuova vita alle ex cabine Acea e Telecom abbandonate e vandalizzate”.

Nella stessa strada c’è anche una cassetta di servizio postale in disuso, riverniciata di rosso con la scritta in bianco ‘Libro’, oggi diventata una piccola biblioteca a disposizione di tutti: “Dentro ci sono dei volumi che chi vuole può prendere in prestito oppure può lasciare a disposizione degli altri concittadini”, spiega Petrassi.

Apripista di questa trovata artistica è stata la cabina Acea ‘We Love Fleming’, dismessa una decina di anni fa e da tre ripulita e decorata con un cielo azzurro e delle piante rigogliose, in via Flaminia all’angolo con via Bevagna, seguita dal murales dedicato a Marcell Jacobs (‘Olimpic Fleming’) in via Girolamo Boccardo, dove il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4x100 vive con la famiglia.

L’idea, secondo le intenzioni del consigliere di Italia Viva, è di proseguire l’iniziativa con altre cabine in preda a degrado e sporcizia in via della Farnesina, via Città di Cascia e Ponte Milvio, e aggiunge: “Il prossimo passo nel segno dell’arte sarà il progetto ‘MUSA, MUseinStradA’, approvato all’unanimità in consiglio municipale qualche giorno fa e che dovrebbe partire la prossima estate”.

Il piano, presentato da Petrassi insieme alla consigliera di Italia Viva Elisamarzia Vitaliano, prevede un accordo con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali per la stampa e la riproduzione, con tanto di spiegazione e Qr code, di opere d’arte esposte nei Musei di Roma Capitale affisse per le strade del XV municipio. Dunque un museo a cielo aperto, gratuito e per tutti, che vuole essere anche un incentivo per andare poi fisicamente a visitare gli originali.