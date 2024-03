Mercoledì 27 Marzo 2024, 06:30

I familiari hanno riconosciuto gli abiti: il giaccone verde, il maglione e i pantaloni bordeaux che indossava la mattina della scomparsa. Altri, pochissimi, dettagli del cadavere trovato domenica mattina nel parco Insugherata combacerebbero con alcune caratteristiche fisiche di Philip Rogosky, il produttore cinematografico 56enne di origini tedesche sparito nel nulla la mattina del 29 gennaio: il particolare taglio di capelli e il pizzetto.

Philip Rogosky, chi era il produttore cinematografico trovato morto a Roma: «Esco per buttare l'immondizia». Poi è svanito nel nulla

Del viso invece non è rimasto che lo scheletro. Così come del corpo che è stato trovato in avanzato stato di decomposizione. Da ieri mattina sono in corso le analisi di comparazione scientifica per la conferma definitiva che il corpo trovato nel polmone verde di Roma nord appartenga al produttore di cui da quasi due mesi si era persa ogni traccia. Insieme al test del Dna, è stata predisposta l'autopsia per accertare le cause della morte. Sul volto gli agenti della polizia Scientifica hanno trovato una busta di plastica. Poco distante, un fornelletto a gas con un tubo. Una delle ipotesi è che il 56enne abbia deciso di togliersi la vita e che per farlo, abbia scelto una zona isolata del parco: «Non ci sono segni di colluttazione sul luogo del ritrovamento. Il corpo, che era in posizione supina, non mostrava segni di colluttazione» precisano gli investigatori che però non escludono ancora nessuna pista investigativa.



Solo i risultati degli esami autoptici potranno infatti accertare le cause della morte e stabilire anche da quanto tempo Rogosky era morto prima del ritrovamento. Non un dettaglio perché il compito degli investigatori ora è ricostruire l'intero quadro intorno alla misteriosa scomparsa del 56enne e rispondere agli interrogativi che pesano ancora sulla sua morte.

I DUBBI

GLI SPOSTAMENTI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ritrovamento di domenica mattina risolve dunque solo in parte il mistero intorno alla scomparsa del produttore tedesco. «Sono disperata, voglio sapere cosa è accaduto a mio marito» ha detto Sara Bonavoglia che dal giorno della scomparsa del marito non ha mai perso la speranza di ritrovarlo.Gli amici e i familiari avevano organizzato un gruppo di ricerca rinnovando di settimana in settimana gli appelli in tv alla nota trasmissione che si occupa di persone scomparse, "Chi l'ha visto". Del caso si è occupato anche l'associazione Penelope, l'associazione di Gildo Claps, fratello di Elisa scomparsa nel 1993 all'età di 16 anni il cui corpo è stato ritrovato il 17 marzo 2010. Dalla denuncia della scomparsa sono state una decina le segnalazioni su Rogosky ma nessuna aveva portato esito positivo.Gli agenti del distretto Borgo sono ora incaricati delle indagini. In attesa che arrivino gli esami autoptici, stanno ricostruendo gli ultimi spostamenti di Rogosky. La moglie Sara ha raccontato che la mattina della scomparsa avevano avuto una banale conversazione: «La butto io la spazzatura» le avrebbe detto. È quindi uscito dall'appartamento nella zona di Castel Sant'Angelo ed è diventato un fantasma. Dopo gli appelli e l'avvio delle ricerche sono arrivate numerose segnalazioni - mai confermate- che riferivano di averlo notato a bordo di un bus in zona Flaminio, in un bar del quartiere Prati e ancora su una panchina vicino al Ponte della Musica.C'è poi un dettaglio su cui si stanno concentrando gli investigatori: il produttore come si è procurato il fornelletto trovato poi poco distante dal suo corpo senza vita? C'era qualcuno con lui? La narrazione sulla scomparsa del produttore è ancora piena di punti bui e solo i risultati dell'autopsia potranno aiutare gli investigatori a sciogliere i nodi di questa fine tragica.