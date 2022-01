Rieti, la Tirreno-Adriatico passerà a marzo nel Reatino: ecco il percorso

RIETI - La Tirreno-Adriatico taglia in due l’Appennino. E riabbraccia le zone terremotate dell’Amatriciano. Fuori dai radar la città di Rieti ma le strade della provincia, quelle sì, saranno presenti sulla mappa della 59esima edizione della Corsa dei due Mari per poco meno di 80 chilometri. Giovedì 10, nel bel mezzo della corsa, Vincenzo Nibali & C. attraverseranno la provincia di Rieti per la quarta tappa: dalla Cascata delle Marmore a Bellante dopo 202 chilometri.

Nel tratto reatino, la Tirreno-Adriatico, proveniente dalla Forca di Arrone, transiterà per la Madonna della Luce, dopo appena 17 chilometri dalla partenza, Labro, Morro, Valico del Fuscello a quota 1115 (gran premio della montagna), Leonessa, Albaneto, Posta, svincoli di Cittareale, Amatrice e Accumoli. Al km. 92 lascerà la provincia di Rieti ed il Lazio.