Tour of the Alps, il ciociaro Tiberi sul podio in Trentino: ora sogna il Giro d'Italia

Una vittoria di tappa sfiorata in volata e un terzo posto davvero da applausi. È questo il bilancio del Tour of the Alps, giunto alla 47° edizione (un tempo era noto come Giro del Trentino), per il ciclista frusinate Antonio Tiberi, classe 2001, quest'anno in forza alla Bahrain Victorious, che ha chiuso la cinque giorni trentina con un ritardo di 42" dal vincitore spagnolo Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) e a 38" dall'australiano Ben O'Connor (Decathlon).

Ieri a Levico Terme (Trento) l'arrivo della quinta e ultima tappa è andato al francese Aurelien Paret Peintre (Decathlon) che in volata ha battuto proprio il frusinate Tiberi.

Fino all'ultimo metro il più combattivo e competitivo è stato proprio Antonio Tiberi, assoluto protagonista della cinque giorni, compresa l'ultima tappa di ieri, con diversi attacchi durante l'insidioso percorso. Tiberi è risultato, in classifica generale, il migliore degli italiani e questo è il miglior segnale possibile per il 23enne ciclista che vive a Gavignano, in provincia di Roma, con la famiglia, ma è nato e cresciuto ciclisticamente in Ciociaria, dove ha fatto l'esordio tra i Giovanissimi con la Anagni Cicli Nereggi. Non ha mai dimenticato le sue origini Tiberi, anche ora che è professionista, tanto che a fine estate si è allenato anche con i giovani talenti della Velosport Ciclisti Sorani, a Ferentino, dove ha ritrovato anche i dirigenti delle due società, dimostrando grande disponibilità nei confronti dei giovani e non risparmiando loro consigli. Molti addetti ai lavori puntano proprio sul talento della Bahrain Victorious per il Giro d'Italia che inizierà tra quindici giorni. Il frusinate ha caratteristiche da scalatore.