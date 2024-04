Giovedì 25 Aprile 2024, 09:11

Ancora sugli scudi l’assisano Mattia Proietti Gagliardoni autore di un’ ottima prestazione in azzurro all’Eroica Juniores. Dopo i buoni risultati internazionali nel ciclocross sono arrivate la piazza d’onore al GP Baronti e le parole lusinghiere del Ct Pontoni, Commissario Tecnico Ciclocross e Gravel, che su di lui confida molto, in Toscana il classe 2007 ha tenuto alta la bandiera sia della nazionale italiana che del ciclismo umbro al cospetto dei migliori pari età del panorama internazionale.

Proietti Gagliardoni ha interpretato in crescendo i 4 giorni di gara sugli sterrati grossetani e senesi, chiudendo all’11 posto nella classifica generale finale e, soprattutto, alla piazza d'onore nella graduatoria riservata ai giovani di primo anno. Un risultato costruito non solo grazie all'eccellente cronosquadre iniziale, dove il treno degli azzurrini si è issato sul 3° gradino del podio ma anche in virtù delle brillanti prestazioni nelle frazioni di Siena e Chiusdino.

Anche il comitato regionale umbro della federciclismo ha voluto tributare “un grande plauso a Mattia, capofila di una bella nidiata di Juniores, cresciuta all'interno del nostro movimento regionale, che si sta affermando a passo spedito nella categoria”.

Ma i successi in maglia azzurra non finiscono qui, perchè continuano gli allenamenti con la maglia dell’Italia per Francesco Costantini inserito nel gruppo della nazionale Juniores su pista. L'impegno e la costanza del marscianese e del Team Fortebraccio 2020 continuano ad essere premiati dal CT di categoria Dino Salvoldi, sotto la cui direzione si stanno svolgendo gli allenamenti presso il Velodromo di Montichiari.

Infine a 3 mesi dall'incidente di Hoogerheide in Coppa del Mondo di Ciclocross, Giacomo Serangeli è pronto per il rientro alle competizioni. Lo Juniores ternano farà il suo debutto stagionale giovedì 25 aprile al GP Liberazione Città di Massa - GS Turano, per poi disputare domenica 28 aprile, sempre in Toscana, il GP San Leolino.

Subito due appuntamenti di alto profilo per l’umbro che potrà finalmente riassaporare la sensazione di stare in gruppo, nonché testarsi sul ritmo gara. “Per tutta l'UC Foligno - scrive in una nota la società folignate - sarà una grande emozione rivederlo finalmente pedalare al fianco degli altri Falchetti. Forza Giacomo, da adesso si ritorna a fare quello che più ti piace!”.