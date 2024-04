Colli della Sabina, un'altra edizione da record. Ci sarà anche il ministro Abodi in sella alla sua bici

RIETI - Ai nastri di partenza della 13esima edizione della cicloturistica “Colli della Sabina”, in programma come al solito il 25 aprile, e che anche quest'anno, come ogni anno, richiamerà nel secondo comune della provincia di Rieti migliaia di ciclisti, cicloamatori e appassionati della mountain bike da tutta Italia, ci sarà anche il Ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi. E non nel classico "abito istituzionale", ma con tanto di pettorina e casacca, in sella alla sua bici.



Ad annunciare la presenza e la partecipazione dell’esponente di Governo è stata la stessa associazione che organizza lo storico evento, tra i più importanti in Italia per il movilento, l’associazione sportiva “Acido Lattico”, attraverso i suoi profili social: «A prendere parte alla tredicesima edizione della ‘Colli della Sabina’ ci sarà il Ministro Andrea Abodi - ha scritto il presidente del comitato organizzatore, Marco Barletta - accogliamo con grandissimo entusiasmo la partecipazione del dottor Abodi, che ha accettato il nostro invito dando un grande segnale di vicinanza a tutti i ciclisti, grandi e piccini, che rappresentano una componente vitale dello sport amatoriale e di tutto ciò che rappresenta».



La "Colli" (come la chiamano tutti a Fara Sabina) è diventata nel tempo il punto di riferimento nazionale per la mountain bike, e quest’anno, oltre al ministro Abodi, vedrà in griglia di partenza, come ospite speciale, anche l’ex campione di ciclismo su strada Claudio Chiappucci.

«Sono molte le novità in programma per questa edizione - ha rivelato ancora il presidente Barletta - dai due tracciati (quello "lungo", 40 chilometri, e quello "corto", di 30) alle fasi salienti della manifestazione. A fine pedalata, inoltre, l'Acido Lattico Bike Park ospiterà stand espositivi e l'area gastronomica, con street food i cui cibi saranno preparati sul posto».



Paolo Giomi