Eddy Merckx, operazione riuscita per il leggendario ciclista belga

Buone notizie per Eddy Merckx. Il leggendario ciclista belga è stato operato con successo nel suo paese natale e sta già completando il processo di guarigione nella sua casa in Belgio.

Come riportato dal Mundo Deportivo, il 78enne vincitore di cinque Tour de France è stato ricoverato in ospedale dove ha subito un'operazione e che lo ha costretto a 10 giorni di riposo. Da grande tifoso del Barcellona, neppure l'operazione gli ha impedito di godersi la vittoria della sua squadra nel match di Champions League contro il Paris Saint-Germain (2-3). Già nel 2014 Merckx era stato sottoposto a un intervento chirurgico per inserire un pacemaker e correggere un'aritmia cardiaca dovuta ad un battito cardiaco molto lento. A quei tempi, ormai 10 anni fa, aveva 67 anni. «Si è trattato solo di un piccolo intervento chirurgico», ha detto l'ex ciclista belga, soprannominato 'Il Cannibale', che in carriera oltre ai 5 Toru de France ha conquistato cinque volte il Giro d'Italia e un'edizione della Vuelta.