Gubbio, torna il Gp di Semonte con 170 amatori pronti a divertirsi

GUBBIO - Una classica del ciclismo amatoriale eugubino e umbro. Torna il Gran Premio di Semonte, tradizionale gara ciclistica amatoriale giunta alla quarantasettesima edizione, organizzata dal Velo Club Gubbio del presidente Leonardo Barbetti. La gara si svolge oggi, sabato 13 aprile, alle 15, su un circuito di 18 chilometri da ripetere quattro volte per un totale di 72 chilometri. Partenza e arrivo sono previsti nella frazione di Semonte, con un percorso che dalla parte ovest della variante scende per Fontanelle, arrivando a Mocaiana, per poi risalire verso Semonte, nel tratto probabilmente più impegnativo in quanto in leggera salita.

Sono iscritti circa 170 ciclisti provenienti da tutto il centro Italia, equamente suddivisi in due partenze, una per gli under 50 e una per gli over 50. In gara anche una folta rappresentanza del Velo Club Gubbio, che si propone di onorare al meglio le strade di casa.

Questo genere di corse a circuito è molto spettacolare per chi assiste, in quanto i vari partecipanti viaggiano a un’andatura molto elevata, a una media di oltre 40 chilometri orari, e non risparmiano continui attacchi e tentativi di fuga.