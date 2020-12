RIETI - Il grande giorno è arrivato. Si svolgerà questa mattina, con inizio alle 11, la cerimonia di apertura al traffico della strada statale 79 bis “Ternana” - la Rieti-Terni, per intenderci - nel tratto tra la galleria Valnerina (lato umbro) e la galleria di Montelungo (lato laziale). L’apertura, di fatto, si traduce nell’inaugurazione del ponte che attraversa il fiume Velino e che congiunge i due tratti della superstrada già da anni ultimati. Il ponte è stato collaudato lo scorso 10 dicembre con il passaggio di una dozzina di autocarri. La struttura è lunga 500 metri e realizzarla è stato determinante per poter aprire un nuovo tratto lungo complessivamente tre chilometri. Tratto che ha consentito di completare l’intero tracciato dell’itinerario Rieti-Terni dopo 15 anni dalla posa della prima pietra e altrettanti da quando si è iniziato a progettare l’opera. Della serie, meglio tardi che mai. Da oggi, quindi, sarà possibile raggiungere Terni in poco più di venti minuti. All’asta principale del tracciato, ricordiamo, si aggiungono poi una serie di rami secondari per i collegamenti con la viabilità locale, i centri abitati e l’esistente stazione ferroviaria, che saranno ultimati nella primavera del 2021. Ci riferiamo, in questo caso, soprattutto al sistema di svincoli di Colli sul Velino che permetterà un più facile raggiungimento di vari comuni reatini, importantissimo sotto il profilo turistico, da Morro Reatino fino a Leonessa.

Nel rispetto delle norme per prevenire il contagio da covid, non è prevista la partecipazione in presenza da parte del pubblico, dei rappresentanti istituzionali e della stampa. Sarà però possibile seguire gli interventi in diretta streaming alle ore 11 e 30 dal seguente link: https://www.youtube.com/user/Lestradedellinformaz/live.

All’apertura interverranno la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, l’amministratore delegato e direttore generale di Anas Massimo Simonini, l’assessore ai Lavori Pubblici e Mobilità della Regione Lazio Mauro Alessandri, l’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Urbana dell’Umbria, Enrico Melasecche.

