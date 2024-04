Domenica 14 Aprile 2024, 08:38

È morto, precipitando da un ponte, un uomo di 54 anni, che poco prima aver trascorso qualche ora al bar con gli amici e li aveva poi salutati prima di tornare a casa per cena. La tragedia lungo il tragitto: il 54enne ha fatto un volo di 35 metri ieri, poco prima delle 19, sul fiume Fino in contrada Rufiano di Bisenti, in provincia di Teramo. A chiamare i soccorsi sono stati dei passanti che avrebbero visto il 54enne scavalcare la protezione del ponte. Sul posto vigili del fuoco, ambulanza e carabinieri, ma al loro arrivo l’uomo era già morto. I vigili del fuoco, non senza difficoltà, si sono inoltrati tra la fitta vegetazione per cercare di recuperare il corpo, rinvenuto mezz'ora dopo senza vita. Verso le 20,30 la salma è stata recuperata e trasferita all'obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo. Il pm deciderà se procedere con l’autopsia. L’uomo, di professione operaio, era molto conosciuto a Bisenti e, stando a quanto si apprende, recentemente stava attraversando un momento difficile. «Quello che è successo è una tragedia. Tutti conoscevano il 54enne, era una persona stimata e ben voluta. La mia comunità, già scossa dalla morte del giovane di 25 anni per un incidente con la moto da cross un mese fa, si trova ora ad affrontare un nuovo dramma» dice il sindaco di Bisenti, Renzo Saputelli.