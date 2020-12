RIETI - Alle 12.15 di ieri il passaggio di una dozzina di autocarri è stato salutato con lungo un applauso da parte dei tecnici e operai presenti. Il primo vero collaudo, con le prove di carico del ponte sul fiume Velino, circa 500 metri di estensione, determinante per poter aprire un nuovo tratto lungo complessivamente tre chilometri che consentirà di completare l’intero tracciato dell’itinerario Rieti-Terni dopo 15 anni dalla posa della prima pietra e altrettanti da quando si è iniziato a progettare l’opera.

Dal prossimo 22 dicembre, salvo complicazioni dell’ultima ora, sarà possibile raggiungere Terni in poco più di venti minuti. Il tratto attualmente in fase di ultimazione consentirà di completare l’intero tracciato dell’itinerario Terni-Rieti, per un investimento di oltre 20 milioni di euro. I lavori riguardano infatti sia la realizzazione del lotto laziale che il completamento del tratto umbro, i cui lavori erano rimasti sospesi a causa del fallimento dell’impresa esecutrice. All’asta principale del tracciato, ricordiamo, si aggiungono poi una serie di rami secondari per i collegamenti con la viabilità locale, i centri abitati e l’esistente stazione ferroviaria, che saranno ultimati nella primavera del 2021.

La storia. Il cantiere della Rieti-Terni è rimasto fermo per anni a causa del fallimento dell’impresa che inizialmente si era aggiudicata i lavori (la Tecnis), ma che dallo scorso febbraio ha ripreso a marciare con la Ircop che si è fatta carico della realizzazione del lotto laziale e di quello umbro. La nuova strada doveva essere inaugurata entro agosto. Ma a rallentare il cronoprogramma c’è stato il blocco di alcuni cantieri causa coronavirus e alcuni problemi tecnici rilevati al viadotto metallico lasciato incompleto dall’impresa precedente.

Un importante traguardo per tutto il territorio.

I lavori ancora da fare. Ma rimane il nodo della fine dei lavori per gli svincoli per Piediluco e di Colli sul Velino, la cui ultimazione è stata posticipata ad aprile 2021. Si tratta di lavori molto importanti, soprattutto in chiave turistica, e quindi è molto importante che possano essere terminati entro la prossima estate, sperando che il coronavirus possa essere solo un ricordo. In questi giorni, intanto, vanno avanti alcuni interventi di manutenzione e ripristino all’interno della galleria “Valnerina” con la chiusura iin entrambe le direzioni attiva esclusivamente in orario notturno dalle 21 alle 6 del giorno successivo ad esclusione delle notti di sabato e domenica. Il completamento è previsto entro il 23 dicembre. Si tratta di una manutenzione necessaria per evitare che l’usura delle opere diventasse troppo evidente e ne determinasse la chiusura per tempi molto lunghi.

