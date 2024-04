Giovedì 25 Aprile 2024, 05:20

Freddo, pioggia e temperatura sotto la media stagionale: il meteo incerto frena le prenotazioni per il ponte del 25 aprile. Le rassicurazioni degli esperti su un miglioramento della situazione metereologica non hanno convinto i turisti, una fetta dei quali ha deciso di rimanere a casa. A pagare il costo più alto le strutture en plein air: i campeggi del litorale e quelli intorno al lago di Bolsena che, dopo una Pasqua e pasquetta, speravano di fare il bis per chiudere nel migliore dei modi un mese importante nei bilanci aziendali; un mese che, tra feste e ponti, può incidere fino al 20% del fatturato annuale. «Ci immaginavamo un ponte diverso – spiega Paolo Equitani, proprietario e gestore del Lido Camping Village di Bolsena –. Tieni il turismo organizzato, quello che ha prenotato mesi fa e non poteva immaginare che il 25 aprile ci ritrovassimo con temperature quasi invernali, ma manca tutto il resto». Il turismo individuale, soprattutto quello proveniente dall’area romana, dalla Toscana e dalla vicina Umbria, e quello last minute: una parte sempre più importante del mercato che, dal Covid in poi, sceglie dove e come muoversi con poche ore di anticipo.

«Tanti posti letto vuoto significa assenze importanti che, di più, non saranno recuperate – continua Equitani – d’altra parte non possiamo biasimare nessuno». Se a Bolsena la situazione sembra piuttosto complicata, sul litorale è solo leggermente migliore. Spiega Maurizio Eleuteri del Pionier camping etrusco di Montalto di Castro: «Nei giorni scorsi abbiamo avuto una serie di disdette. Poi, da ieri, qualcosa si è mosso in senso contrario: sono arrivate chiamate e diverse prenotazioni. Il meteo non ci sta dando una mano, anzi, direi che il vento sta soffiando in senso contrario. I conti – conclude – li faremo alla fine».

La speranza è che già da questo fine settimana, e poi per il ponte del primo maggio, il meteo migliori con l’augurio che il prossimo mese non riservi sorprese. C’è una data, infatti, che soprattutto nella testa dei gestori dei campeggi di Bolsena è ben fissata: il 19 maggio. Data della 'Pentecoste', giorno che segna l'apertura ufficiale della stagione estiva e, insieme, il ritorno dei turisti stranieri. Il 2023 segnò un aumento del flusso soprattutto dai bacini di Olanda e Germania, con una percentuale in crescita dalla Francia. Nelle previsioni, l'anno in corso dovrebbe essere quello del rilancio definitivo. Tra disdette e delusioni, c'è chi durante questo ponte sorriderà: i ristoratori. Soprattutto gli agriturismi hanno registrato un alto numero di prenotazioni, nelle zone interne della provincia come sul litorale.