In Italia per la primavera c'è da aspettare. Dopo settimane di temperature quasi estive, è arrivata un'ondata di freddo condita da cielo nuvoloso e piogge copiose che hanno colpito prevelantemente il centro-nord. In occasione del ponte del 25 aprile dove la situazione potrebbe subire alcune variazioni.

Maltempo a Roma, dove e quando piove: temperature in calo, le previsioni per i prossimi giorni