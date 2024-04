Crollo ponte Baltimora, Biden oggi sul luogo dell'incidente: difficoltà nel recupero di alcune vittime

Il 26 marzo il tragico crollo del Francis Scott Key di Baltimora dopo l'impatto con la nave cargo Dali. Le persone rimaste coinvolte secondo la polizia locale sono 8 e al momento dell'impatto stavano lavorando per la Brawner Builders, riempiendo le buche sulla campata centrale del ponte al momento del crollo. Nel corso delle operazioni di recupero, i soccorritori e gli specialisti accorsi sul luogo della tragedia hanno riscontrato fin da subito alcune difficoltà nell'agire attorno all'area.

L'interruzione dei soccorsi

Le ricerche delle persone coinvolte nell'incidente sono terminate mercoledi 3 aprile con il ritrovamento di 2 corpi, lo stop dei soccorritori era stato motivato a causa dei veicoli che rimasti ancora incastrati tra le macerie finite sott'acqua che portav. Per questo motivo i sommozzatori, a causa della pericolosità, non hanno potuto lavorare in sicurezza. Ma negli ultimi giorni grazie alla messa in sicurezza e alle condizioni meteoreologiche i lavori sono ripresi, con la rimozione dei vari detriti per cercare di ritrovare il corpo delle vittime.

Veicoli intrappolati sott'acqua

Durante una conferenza stampa, il governatore del Maryland Wes Moore ha dichiarato che le avverse condizioni meteorologiche dei giorni scorsi avevano reso difficile la rimozione dei detriti: «Dobbiamo agire velocemente, ma non imprudentemente.

Biden a Baltimora

Il Presidente Joe Biden visiterà oggi il luogo del crollo del Francis Scott Key Bridge a Baltimora per incontrare i soccorritori e osservare direttamente gli sforzi per il recupero. Biden incontrerà i familiari dei sei lavoratori uccisi nel crollo e riceverà aggiornamenti operativi sugli sforzi di risposta e sulla rimozione dei detriti. Biden, riportano i media americani, sarà accompagnato, oltre che dal Governatore Wes Moore, anche dal Segretario dei Trasporti Pete Buttigieg. Dopo il tragico incidente, Biden ha promesso pieno sostegno agli sforzi di ricostruzione di Baltimora, affermando che il governo federale coprirà i costi totali della ricostruzione del ponte. La Casa Bianca ha approvato 60 milioni di dollari in fondi di emergenza per assistere negli sforzi iniziali di mobilitazione e recupero dei detriti.

Il commercio

Baltimora è il porto sulla costa orientale degli Stati Uniti che gestisce il maggior numero di navi roll on/roll off, cioè quelle progettate per spostare carichi su ruote. Il porto dispone di attrezzature speciali e personale addestrato per la movimentazione di questi prodotti e, cosa fondamentale, si trova a breve distanza dai centri più popolati della costa e dal Midwest, una regione a trazione agricola. L'anno scorso dal porto della città sono transitate quasi 850mila tra automobili e autocarri leggeri, oltre a 1,3 milioni di tonnellate di macchine agricole ed edile, visto che più passa il tempo più si rischia di avere un danno economico.