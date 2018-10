IL SERVIZIO COMPLETO NELL'EDIZIONE

RIETI - Cinque chilometri di Calvario. Va in onda l’ennesima puntata della tribolatissima telenovela della Rieti-Terni, dopo un anno di silenzio. E l’Anas gela le previsioni ottimistiche di quanti credevano di vedere ultimata la superstrada entro il 2019.Ma cosa dice l’Anas? «I tempi per il completamento del ponte su Velino si allungano. La società Tecnis - spiegano dall’Ente nazionale autonomo per le strade - che ha realizzato ma non completato il ponte per ora è fuorigioco». E non è solo il ponte a restare appeso. Mancano anche nel territorio ternano cinque chilometri per arrivare a collegarsi con il Reatino, ma i lavori sono fermi da più di un anno. Al momento si lavora solo nel Reatino, per realizzare lo svincolo di Colli sul Velino.«Ma se non viene completato il ponte sul velino - spiega il sindaco di Colli, Alberto Micanti - servirà a ben poco aver costruito il nostro svincolo».